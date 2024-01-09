Москва, 9 января, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Встреча президентов Российской Федерации и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана находится на стадии проработки, согласовываются детали по дипломатическим каналам. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в администрации турецкого лидера.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

«Пока какой-либо конкретики нет. Встреча находится в повестке, соответствующая работа ведётся по дипканалам. Чего-либо конкретного пока нет», — приводит «РИА Новости» сообщение администрации Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 17 декабря заявил, что визит Владимира Путина в Турцию находится на повестке дня, однако каких-либо точных дат пока нет. Он также напомнил, что глава российского государства во время прямой линии сообщил о готовности совершить такой визит.

Как передавало ИА Регнум, позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на скорой встрече с Путиным рассчитывает обсудить с российским лидером перспективу возобновления зерновой сделки. Он выразил надежду, что президент России даст положительный ответ, так как, по его словам, механизм черноморского зернового коридора был позитивным шагом на пути к более справедливому миру.

Напомним, что зерновая сделка при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. В Министерстве иностранных дел России неоднократно подчёркивали, что каких-либо оснований для её продления нет, так как по итогу инициатива превратилась в коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, в то время как условия российской стороны не соблюдались.