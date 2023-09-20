Москва, 20 сентября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Слова президента Польши Анджея Дуды, сравнившего Украину с утопающим, способны не только ещё больше обострить отношения Варшавы и Киева, но также свидетельствуют о том, что Польша больше не хочет слепо следовать всем указам США. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

РИА Новости/Алексей Витвицкий Президент Польши Анджей Дуда

Ранее польский президент Анджей Дуда в ходе брифинга в рамках Генеральной Ассамблеи ООН сравнил Украину с утопающим, который за всё цепляется и может утянуть за собой тех, кто пытается ему помочь. Дуда считает, что Украина представляет опасность для Польши. Таким образом польский лидер охарактеризовал нынешние отношения между Варшавой и Киевом и споры относительно поставок украинского зерна.

По мнению Оленченко, это заявление сделано не просто так и обращено сразу к нескольким адресатам.

«Это такой сигнал администрации США. Дуда говорит, что Польша оставляет за собой право не следовать слепо всем указаниям, которые выдвигает Вашингтон, а придерживаться своих интересов. Но также это заявление сделано для польского электората», — рассказал Оленченко.

Он напомнил, что 15 октября в Польше должны пройти парламентские выборы. В рамках этого правящая партия «Право и справедливость», по словам эксперта, пытается всячески завоевать внимание электората, в котором растёт волна антиукраинских настроений. Оленченко отметил, что недавние выступления польского правительства о бескомпромиссном запрете продажи украинского зерна на территории страны также призваны повлиять на мнение избирателей.

«Обострение отношений (Польши и Украины. — Прим. ред.) неизбежно. Эти страны были исторически объективно конкурентами — у них схожие структуры экономики, сельского хозяйства, и по природным факторам схожи. Под влиянием США Польша оказывала поддержку Киеву, чтобы в будущем увидеть присоединение Украины, но этот американский угар проходит», — рассказал политолог.

По мнению эксперта, радикальный настрой Варшавы на поддержку Киева охладевает, так как надежды на то, что США в итоге позволят Польше получить часть украинских территорий, становятся призрачными. Поэтому неизбежно обострение в польско-украинских отношениях.

«Украина в ответ, конечно, оскорбится. Президент пригрозит польским властям, будет рвать на себе рубашку. Он как был, так и остается актёром, поэтому будет выступать с ответами», — заметил Оленченко.

Также политолог обратил внимание на то, что Варшава по своему решению аннулировала запланированную ранее встречу лидеров Польши и Украины, которая должна была состояться в рамках Генассамблеи ООН.

19 сентября издание Rzeczpospolita сообщило, что встречу президента Польши Анджея Дуды с Владимиром Зеленским отменили из-за изменений в расписании главы польского государства. Отмечается, что в рамках этой встречи стороны должны были обсудить возникшую между Польшей и Украиной напряжённость на фоне продления эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что украинское зерно нельзя пускать на польские рынки. 12 сентября он выдвинул Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну зерна с Украины. Он отметил, что если ЕК не продлит эту меру, то власти Польши сделают это сами.

18 сентября минэкономики Украины сообщило, что Киев подал во Всемирную торговую организацию иски к Варшаве, Будапешту и Братиславе из-за запрета на ввоз зерна. Глава киевского режима также обратился к ЕК, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.