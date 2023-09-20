Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Венгерское руководство обвинило Киев в препятствиях, создаваемых украинскими властями, по отправке сельхозпродукции в Судан. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН.

Александр Гальперин/РИА Новости

Он сообщил, что венгерское правительство в прошлом году решило выделить большую сумму для доставки украинского зерна в Судан. Киев всё ещё не дал разрешения.

Речь идёт о трёх с половиной миллионах евро и десяти тысячах тонн зерна. В итоге в Судан не ушло ни грамма в рамках программы «Зерно с Украины».

Венгерский дипломат указал на нелепость ситуации, из которой, по его мнению, свою выгоду хотят извлечь транснациональные компании.

Он объяснил, что работающий в украинской сельскохозяйственной сфере крупный бизнес придерживает зерно, не желая, чтобы оно попало странам, действительно нуждающимся в нём. Это зерно украинские поставщики ради своей выгоды стремятся сбыть на рынки Центральной Европы.

В итоге европейские фермеры терпят ущерб от затоваривания рынка дешёвым украинским зерном, а нуждающиеся ближневосточные и африканские страны остаются без сельхозпродукции, отметил глава МИД Венгрии.

По зерновому коридору, возможность для которого открыла Россия в рамках зерновой сделки, большая часть украинской сельхозпродукции шла в богатые страны.

Как заявил 27 июля на саммите Россия — Африка президент Владимир Путин, из 32,8 млн тонн вывезенной с украинской территории сельхозпродукции беднейшие страны получили меньше миллиона тонн. При этом 70% зерна и удобрений получили государства с высоким доходом.

Зерновая сделка, открывшая этот коридор, действовала с 22 июля 2022 года по 18 июля 2023 года. Поскольку ни одно из условий России, на которых заключалась договорённость, партнёры по соглашению так и не выполнили, Москва отказалась от дальнейшего продления, предложив странам Африки своё зерно как на платной, так и на безвозмездной основе.