Москва, 9 декабря, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Зерновая сделка будет возобновлена, как только с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе, снимут санкции, заявила 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству «Франс-Пресс».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Вопреки заявлениям западных политиков и функционеров Секретариата ООН о неизбежном росте цен на продовольствие и обострении угроз голода, стоимость зерновых на мировых рынках стабильно снижается», — отметила она.

Сворачивание «зерновой сделки» не привело к катастрофе и глобальному дефициту продовольствия, добавила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что возможность «реанимирования» зерновой сделки есть: она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний.

Захарова также отметила, что Россия продолжает экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, и это позволяет обеспечить их доступность и будет способствовать дальнейшей стабилизации мировых цен.

«Не прекращаем также усилий по безвозмездной передаче нашей продукции нуждающимся странам: до конца года планируются бесплатные поставки российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею, о чем было заявлено В. В. Путиным на июльском саммите Россия-Африка. В настоящее время согласовываются детали таких поставок», — резюмировала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, черноморская инициатива (зерновая сделка) при участии России, Украины, Турции и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что для её продления нет оснований, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продукции с Украины в благополучные западные страны, а условия российской стороны не выполняются.

В 2023 году после выхода России из этого соглашения Минобороны объявило потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, которые идут по Чёрному морю в порты Украины. Решение вступило в силу с 20 июля, теперь все страны, под чьими флагами идут корабли, будут считаться вовлечёнными в украинский конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявили временно опасными для судоходства.