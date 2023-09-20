Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президент Кении Уильям Руто заявил 20 сентября на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, что Украина намерена создать зерновой хаб в порту города Момбасы. Об этом он сказал по итогам переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Он взял на себя обязательство создать в порту Момбасы зерновой хаб для решения проблемы нехватки продовольствия в Восточной Африке», — написал Руто в соцсети X (ранее Twitter).

Кенийский лидер отметил, что выступает за мирное решение украинского конфликта, которое является общемировым приоритетом и необходимо для общего процветания.

Зерновая сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН действовала с 22 июля 2022 года. Москва неоднократно заявляла, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как ни одно из данных России при заключении договорённости обещаний так и не выполнили, а Киев использовал морские коридоры для подготовки терактов. Кремль 17 июля объявил о приостановке участия в зерновой сделке.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины «в богатые страны». В своём выступлении он отметил, что сотрудники ООН, которые на словах заботятся о поставках и настойчиво требуют сохранить «зерновую сделку», на деле не выполняют данные России обещания, а продукция с Украины идёт отнюдь не в беднейшие страны.

Президент России Владимир Путин назвал ложью и спекуляцией заявления о том, что Украина кормит голодающих всего мира. В действительности, по его словам, значительный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности вносит Россия. В частности, указал российский лидер, доля страны на мировом рынке пшеницы составляет около 20%, Украины — около 5%. Он также заявил, что Россия может заместить зерно Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Путин сообщил, что Россия продолжит работу над поставками в Африку зерна, продовольствия, удобрений, несмотря на санкции.