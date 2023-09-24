Париж, 24 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Сухогруз Aroyat, гружённый украинским зерном, стал вторым судном, прибывшем в Турцию по альтернативному зерновому коридору, сообщил 24 сентября телеканал France 24.

ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

«Aroyat находился у южного выхода из пролива Босфор в 03:00 по Гринвичу (06:00 мск) в воскресенье», — говорится в публикации.

По данным журналистов, сухогруз вышел из порта Черноморск в Одесской области 22 сентября под флагом Палау. На него загрузили 17 600 тонн пшеницы.

Сообщается, что Украина таким образом тестирует новый морской путь, исключающий попадание в международные воды и проходящий через акватории, контролируемые входящими в НАТО Болгарией и Румынией.

Согласно данным Marine Traffic и Vessel Finder, Aroyat после Турции отправится в Средиземное море, чтобы доставить груз в Египет. Первое судно с украинским зерном Resilient Africa по альтернативному коридору вышло под флагом Палау из Черноморска 19 сентября и через два дня прибыло в Стамбул.

Как сообщало ИА Регнум, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 16 сентября сообщил, что два грузовых судна Resilient Africa и Aroyat отправились в украинские порты по временному коридору. Он заявил, что они повезут зерно в страны Африки и Азии.

Зерновая сделка (черноморская инициатива) между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна с Украины действовала с 22 июля 2022 года. МИД России неоднократно указывал на то, что нет оснований для дальнейшего продления соглашения, так как оно стало сугубо коммерческим вывозом продукции с Украины в «сытые» страны, а условия российской стороны не выполняются.

Кроме того, Киев использовал коридоры для террористических атак на российские объекты. Москва вышла из соглашения 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия готова вернуться к черноморской инициативе, но только, когда будет реальное выполнение всех обязательств перед Москвой.

При этом газета New York Times сообщала о проблемах при транспортировке грузов через порты на Дунае, которые Киев попытался использовать после приостановки зерновой сделки. Оказалось, что портовая инфраструктура там устарела, а танкеры могут застрять в пути и заблокировать всё движение. Кроме того, за дельтой Дуная есть риск столкновения с минами.