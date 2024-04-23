Москва, 23 апреля, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Евросоюз впервые с начала массовых фермерских протестов сократил закупки украинского зерна — в феврале его импорт упал более чем на 20%. Об этом сообщило агентство «Прайм» на основании данных европейской статслужбы.

Иван Шилов ИА Регнум Страны Балтии зерновая сделка

В Европе фермерские протесты не стихают уже несколько лет. После повышения цены на топливо и удобрения, а также обвала цен на фермерскую продукцию из-за ввоза украинской протесты носят массовый характер уже в 12 государствах.

Евросоюз в феврале этого года резко сократил закупки украинского зерна — на 21%, до 2 млн тонн 2,5 месяца ранее. При этом в 2023 году в конце зимы поставки, наоборот, увеличивались.

Меньше стали закупаться Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза). Крупнейшие покупатели украинского зерна также заметно уменьшили его ввоз: Испания — на 18%, до 1,3 млн тонн, Нидерланды — в 1,5 раза, до 166 тыс. тонн, Италия — на треть, до 162 тыс. тонн.

При этом Бельгия и Ирландия нарастили импорт — до 64 и 93 тыс. тонн соответственно.

Отмечается, что больше всего стали завозить напитки и растительные материалы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля стало известно, что в Польше высыпали из вагонов состава на железнодорожной станции 160 тонн украинского зерна. Поезд следовал транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

В селе Дорогуск 23 февраля на железнодорожной станции высыпали три вагона украинского рапса. По словам Кубракова, продукцию везли в Германию.

20 февраля украинским зерном засыпали пути возле пункта пропуска «Медика — Шегини». Таким образом польские фермеры выразили свой протест против ввоза продовольствия с Украины.

В Польше подобные акции протеста проходят с ноября 2023 года.