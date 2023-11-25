Киев, 25 ноября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Власти Литвы дополнительно выделят €2 млн для обеспечения поставок украинского зерна, сообщила 25 ноября на пресс-конференции в Киеве глава правительства балтийской республики Ингрида Шимоните.

Иван Шилов ИА Регнум

«Литва присоединялась к этой инициативе в прошлом году, и сегодня мы выделяем дополнительно €2 млн, которые поступят Украине до конца этого года», — сказал она.

Премьер добавила, что литовское правительство прорабатывает альтернативные пути экспорта и новые коридоры. Есть намерение повысить транзитные возможности литовских портов для экспорта с Украины, это позволит создать ещё один коридор через Балтийское море для вывоза украинских продуктов, заключила Шимоните.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Литве предложили использовать балтийские порты для вывоза зерна с Украины, которые могли бы стать альтернативой другим каналам. Кроме Литвы наладить перевозку украинского зерна через порты захотели прочие республики Прибалтики. В Вильнюсе посчитали, что транзит украинского зерна через балтийские порты мог бы стать постоянным, но необходимы дополнительные инвестиции в литовскую транспортную инфраструктуру.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что Украина договорилась со своими союзниками о предоставлении Киеву военных кораблей для сопровождения грузовых судов в «зерновом коридоре» в Чёрном море. Также Украина, по его словам, получит дополнительные системы ПВО для Одесской области.