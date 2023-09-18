Европейская комиссия прогнозируемо не стала продлевать запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, а альянс соседей Украины дал трещину.

Иван Шилов ИА REGNUM

Брюссель отверг даже действовавшую до минувшей пятницы компромиссную формулу: ввозить зерно для потребления в упомянутых государствах нельзя, но осуществлять его транзит по их территории можно. Этим, кстати, пользуются зернотрейдеры, особо активно вывозящие украинскую продукцию в Германию, Нидерланды и Хорватию.

Решение европейских чиновников спровоцировало большой скандал, поскольку Варшава, Братислава и Будапешт поспешили продлить ограничения на поставки зерна с Украины собственными решениями. Это явно бьёт по авторитету Евросоюза, ведь под сомнение ставится главнейший принцип евроинтеграции — неделимость общего рынка ЕС.

Политические риски

Непреклонность Еврокомиссии стала следствием раскола в самом протестном лагере.

Ведь Болгария и Румыния, ещё недавно поддерживавшие северных соседей в зерновом эмбарго, в последний момент изменили позицию.

София полностью открыла свой рынок для украинской агропродукции, а Бухарест заявил, что примет окончательное решение после ознакомления с планом действий Киева по мерам экспортного контроля. Но де-факто румынский хлебный рынок для Украины уже открыт.

Особенно драматично смена ориентиров происходила в Болгарии.

Глава аграрного ведомства Кирилл Ватев ещё накануне заседания парламента 14 сентября, посвящённого этому вопросу, настаивал на сохранении зернового эмбарго. Но в ходе парламентской дискуссии выступил с диаметрально противоположным предложением.

Допуск украинского зерна на национальный рынок болгарское правительство оправдывает прежде всего борьбой с инфляцией. Якобы более дешёвая продукция с северо-востока поспособствует снижению цен на продовольствие в стране.

Однако политическая оппозиция полагает, что такими средствами сокращения инфляции не добиться. Ведь отечественные фермеры вынуждены будут сократить объёмы производства. А это негативно скажется на пополнении государственной казны, увеличит бюджетный дефицит и в конечном счете разгонит инфляцию ещё сильнее.

Но наряду с экономическими проблемами открытие зернового рынка чревато политическими осложнениями.

Глава Союза зернопроизводителей Бургаса Николай Киров прямо назвал разрешение на ввоз украинского зерна «национальным предательством со стороны группы депутатов».

Уже в октябре в Болгарии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Румынию же в следующем году ожидает парламентская избирательная кампания и всенародные выборы президента. А ещё в 2024 г. во всех государствах ЕС пройдут выборы депутатов Европарламента.

Массовые протесты фермеров явно не лучший фон для предвыборных мероприятий правящих партий.

Известия/Сергей Аверин

Тем более что аграрии явно собираются ограничиваться только символическими акциями. Вполне реально блокирование автотрасс и пограничных переходов. Возможна и «цепная реакция», когда выступления фермеров спровоцируют протестную активность других социальных групп.

Та же Румыния только отошла от самой крупной в своей истории забастовки учителей, едва не сорвавшей итоговую аттестацию школьников. Во многом именно она обусловила резкое падение популярности находящейся у власти Национал-либеральной партии (НЛП).

Еврокомиссия зашла с козырей

Так почему же вопреки политическим рискам правительства в Бухаресте и Софии идут на обострение социальных противоречий?

Очевидно, что они подверглись сильному давлению со стороны Еврокомиссии и вынуждены были уступить ей в «зерновом вопросе».

Данные страны очень зависимы от финансирования за счёт фондов ЕС. Над Румынией и вовсе всерьёз нависла угроза полного перекрытия субсидий от Брюсселя. А всё потому, что её бюджетный дефицит достиг 4,4% ВВП (нормы ЕС устанавливают максимальный уровень «бюджетной дыры» в 3%).

Как раз сейчас Бухарест убеждает структуры Евросоюза сделать исключение для себя из-за высоких издержек Румынии на поддержку Украины. Очевидно, что действия в нарушение «европейской солидарности» с Украиной в этих обстоятельствах смотрелись бы нелогично.

Что касается Болгарии, то одним из основных вопросов политической жизни страны является вхождение страны в зону евро.

Заявленную ранее цель перейти на общеевропейскую валюту с 1 января 2024 г. София провалила. Новый ориентир — начало 2025 г.

Болгарские политики всеми силами стараются добиться благосклонности европейских финансистов, а значит спор с Брюсселем вокруг украинского зерна сейчас контрпродуктивен и для них. Тем более что на горизонте замаячила перспектива хорошо заработать на фоне транспортно-логистических проблем Украины.

Минувшим летом Европейский инвестиционный банк (учреждение Европейского союза) приступил к софинансированию строительства нового зернового терминала в болгарском порту Варна. Планируется, что он начнёт работу в 2026 г. и будет использоваться и т. ч. для экспорта украинского зерна. В этих целях его планируется оборудовать железнодорожным подъездом. Дальнейшая поддержка Брюсселем данного проекта позволит Варне составить конкуренцию продовольственному хабу в румынской Констанце.

Но румыны в деле обеспечения украинского экспорта не собираются останавливаться на достигнутом.

За день до истечения хлебного эмбарго Европейского союза глава бухарестского правительства Марчел Чолаку заявил, что в ближайший месяц его страна постарается удвоить транзит украинского зерна (до четырёх млн тонн).

РИА Новости/Сергей Пивоваров

Ключевое значение для достижения этого показателя имеет дунайская инфраструктура Румынии и отсутствие прямого сообщения украинских портов на Дунае с Чёрным морем (что вынуждает зернотрейдеров использовать румынские каналы).

В связи с этим весьма показательна кампания, развернувшаяся сейчас в Бухаресте, по осуждению стремления Украины наладить коммерческое судоходство по собственному каналу Дунай — Чёрное море (через гирло Быстрое).

Помешать дноуглубительным работам на украинской территории румыны не могут, но зато требуют от Еврокомиссии не допустить включения украинского маршрута в официальную транспортную сеть TEN-T. Что позволит Румынии и дальше сохранять монополию на организацию коммерческого судоходства между Дунаем и Чёрным морем.

Это ещё один важный вопрос, по которому Бухарест зависим Брюсселя.

Ротационные правительства

Наконец румынские элиты сейчас имеют шанс существенно повысить свой статус на европейском уровне.

Очередной конгресс фактически правящей сейчас в ЕС Европейской народной партии (ЕНП) в 2024 г. пройдёт в Бухаресте. Форум даст старт избирательной кампании в Европарламент. Его наверняка посетят тяжеловесы европейской политики во главе с Урсулой фон дер Ляйен (родной для неё Христианско-демократический союз Германии входит в состав ЕНП).

Такое внимание к Румынии должно усилить электоральные позиции НЛП.

Кроме того, циркулируют слухи, что в случае успешного выступления ЕНП на выборах она выдвинет на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам нынешнего президента Румынии (неофициального лидера НЛП) Клауса Йоханниса (кстати, этнического немца). В следующем году у него как раз заканчивается второй президентский срок.

В этих условиях румынское руководство опять же просто обязано демонстрировать образцово-показательную политику в отношении Украины с точки зрения европейских институтов.

Да и особых переживаний за итоги предстоящих выборов у правящих в Болгарии и Румынии проевропейских партий не наблюдается. А всё благодаря изощрённой системе ротационных правительств в данных государствах.

Последняя предполагает создание правительственных коалиций из идеологически разных партий, но объединённых прозападной ориентацией. В Болгарии это «Граждане за европейское развитие Болгарии» и «Продолжаем перемены». В Румынии — НЛП и партия социал-демократов.

Согласно коалиционным соглашениям, их участники поочерёдно (в Румынии каждые полтора года) сменяют друг друга у руля правительства и парламента. Причём в румынском случае такая коалиция образована на длительный (семилетний) срок и должна сохраниться независимо от итогов выборов 2024 г.

Данная практика имеет массу изъянов, но надёжно страхует политические системы двух придунайских государств от возможности вхождения во власть евроскептиков (в правящей коалиции для них просто не остаётся места).

И даже если коалицианты-западники по каким-то причинам не наберут в сумме голосов, необходимых для создания своих правительств, в запасе у них есть возможность «пристегнуть» к себе весьма прагматичные партии этнических меньшинств.

Протурецкое Движение за права и свободы в Болгарии и Демократический союз венгров Румынии как правило не отказываются от возможностей направить своих представителей на министерские посты.

Рано или поздно такая игра в политические «напёрстки» надоест избирателям и дискредитирует её участников. Однако архитекторы данной системы, вероятно, считают, что это вполне допустимый исход.

Главное, чтобы пришедшие в правительство на полтора — два года чиновники (чей мандат является результатом кулуарных договорённостей и будет вскоре завершён независимо от результатов работы) послушно исполнили решения, спущенные институтами ЕС. В том числе и по вопросу организации украинского зернового экспорта.