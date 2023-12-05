Теракт на Крымском мосту 17.07.2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту в ночь на 5 декабря было принято решение перекрыть движение автотранспорта. О мерах сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте. Уточняется, что движение перекрыто временно. Всех, кто находится на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять...
5 декабря 2023
Крымский мост восстановили полностью на 18 дней раньше срока
Автомобильное движение запущено по всем четырём полосам Крымского моста, который восстановлен полностью на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил 14 октября в своём Telegram-канале. «Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью...
14 октября 2023
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта после непродолжительной остановки. Об этом 25 сентября сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации оперштаба. Движение автотранспорта было...
25 сентября 2023
На Крымском мосту временно ограничили движение автотранспорта
На Крымском мосту ночью 14 сентября ограничили движение автотранспорта. О принятых мерах безопасности сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Движение на мосту ограничили временно. О причинах...
14 сентября 2023
По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
В ночь на 13 сентября было принято решение временно перекрыть движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Причины перекрытия движения не...
новость часа
13 сентября 2023
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
В ночь на 12 сентября на Крымском мосту чуть более часа было полностью остановлено движение автотранспорта. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и...
12 сентября 2023
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту в ночь на 12 сентября временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили...
новость часа
12 сентября 2023
Хуснуллин рассказал, когда откроют повреждённую часть Крымского моста
Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста планируют восстановить 15 сентября, сообщил 9 сентября на телеканале «Россия 1» вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку...
новость часа
9 сентября 2023
Движение по восстановленной части Крымского моста запустят в ближайшие дни
Движение по поврежденной части Крымского моста в ближайшие дни возобновится, заявил 8 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин после открытия нового участка трассы М-12 «Восток». По его словам, к настоящему времени рабочие завершили монтаж нового пролёта. Остаётся уложить асфальт, провести освещение и...
новость часа
8 сентября 2023
США отказываются давать оценки атаке Украины на Крымский мост — посол РФ
Атака Киева на Крымский мост в ночь на 17 июля была откровенным терактом, однако в США не дают таких оценок. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикацию телеканалом CNN видео удара по мосту. Дипломат отметил, что телеканал не дал оценки действиям ВСУ. К тому же...
17 августа 2023
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Ранним утром 5 августа восстановили движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщили в республиканском оперативном штабе. О временном перекрытии моста стало известно около полуночи. На восстановление движения ушло почти три часа. Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что ВСУ устраивают в...
5 августа 2023
Власти заявили, что на Крымском мосту объявили угрозу атаки, взрыва не было
Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил распространяемую в соцсетях информацию о взрывах в районе Крымского моста. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве ночью 5 августа в районе Крымского моста, рядом с населённым пунктом Яковенково. Общественник...
новость часа
5 августа 2023
На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
На Крымском мосту поздним вечером 4 августа было приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщили в оперативном штабе республики. На какое время перекрыто движение, не уточняется. Водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Как...
4 августа 2023
В Кремле отреагировали на признание Киевом атак на Крымский мост
Кремль знал о причастности Киева к взрывам на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление на данную тему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. «Мы об этом говорили и в первый раз, и во...
3 августа 2023
В Керченском проливе ограничили движение для надводных и подводных судов
Минобороны России 2 августа ограничило движение по Керченскому проливу для надводных и подводных судов, а также летательных средств. На сайте ведомства поясняется, что в районе, ограниченном береговой чертой, запрещается движение судов, постановка на якорь, приводнение и полёты любых аппаратов...
3 августа 2023
На Крымском мосту снова перекрывали движение автотранспорта
На Крымском мосту временно приостанавливали движение автомобильного транспорта, сообщил 2 августа Telegram-канал, оперативно оповещающий о ситуации на объекте. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорилось в официальном сообщении. Автомобилистам, находящимся на мосту...
2 августа 2023
В Керченском проливе ввели ограничение на передвижение маломерных судов
Министерство обороны России ввело запрет в Керченском проливе на проход всех маломерных судов и плавсредств, сообщили 28 июля в оперативном штабе Краснодарского края. «Решением командования министерства обороны запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами...
28 июля 2023
В Совфеде оценили данные о причастности США к атакам на Крымский мост
Заявление журналиста Сеймура Херша о причастности администрации президента США к атакам на Крымском мосту справедливо, и когда доказательства причастности к подрыву будут обнародованы, то уровень доверия и уважения к Штатам начнёт ещё активнее снижаться. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился...
27 июля 2023
На Крымском мосту временно перекрыли автомобильное движение
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом 26 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили...
26 июля 2023
Сроки восстановления Крымского моста продлили до конца 2023 года
Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из документа, новый срок установлен до 31 декабря 2023 года. Ранее предполагалось, что это процесс завершится до 1 июля 2023 года...
25 июля 2023