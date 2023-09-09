Москва, 9 сентября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста планируют восстановить 15 сентября, сообщил 9 сентября на телеканале «Россия 1» вице-премьер России Марат Хуснуллин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем, потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролётного строения», — сказал он.

Хуснуллин отметил, что пролёт моста восстановили, осталось положить асфальт, нанести разметку и наладить освещение. Работа идёт круглосуточно, подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста, идущий в сторону Тамани. Другой пролёт получил повреждения.

В ходе теракта погибли два человека, семейная пара, и получила ранения их 14-летняя дочь. Все они ехали в автомобиле по мосту во время атаки. Ответственность за это взяла на себя СБУ. Глава ведомства Василий Малюк заявил, что передал видео американскому телевидению.