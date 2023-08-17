Москва, 17 августа, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Атака Киева на Крымский мост в ночь на 17 июля была откровенным терактом, однако в США не дают таких оценок. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикацию телеканалом CNN видео удара по мосту.

Иван Шилов ИА Регнум Теракт на Крымском мосту

Дипломат отметил, что телеканал не дал оценки действиям ВСУ. К тому же известно, что мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд российской армии.

«Удар по нему — откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребёнок остался сиротой», — цитирует заявление Антонова Telegram-канал российского дипломатического представительства.

По словам посла, опросы общественного мнения в США демонстрируют растущее «неприятие американцами политики накачки режима Зеленского оружием».

«Всё больше слышится оправданных претензий к администрации по подталкиванию США к прямому конфликту с Россией», — пояснил Анатолий Антонов.

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Как сообщало ИА Регнум, за атаками на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года стоит Киев, а Служба безопасности Украины передала американскому каналу CNN видео нападения. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк.

Взрыв на Крымском мосту произошёл 8 октября 2022 года, погибли четыре человека. Второй взрыв произошёл 17 июля 2023 года, в результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.

Глава СНБО Украины Алексей Данилов признал, что СБУ причастна и к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, и ко второму теракту. Он сказал, что Киев атакует многие объекты, в том числе и Крымский мост.