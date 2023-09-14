Симферополь, 14 сентября, 2023, 05:21 — ИА Регнум. На Крымском мосту ночью 14 сентября ограничили движение автотранспорта. О принятых мерах безопасности сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Most.life Крымский мост

Движение на мосту ограничили временно. О причинах принятых мер не сообщается.

Автомобилистов, которые находятся на объекте, попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счету беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.

Украинская авиация выпустила по судоремонтному заводу в Севастополе десять крылатых ракет. Средства ПВО уничтожили семь из них, три ракеты противника повредили два российских корабля, находившихся на ремонте.