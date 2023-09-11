Симферополь, 12 сентября, 2023, 02:58 — ИА Регнум. В ночь на 12 сентября на Крымском мосту чуть более часа было полностью остановлено движение автотранспорта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

О причинах остановки движения не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, после остановки движения автотранспорта по Крымскому мосту в ночь на 12 сентября автовладельцев просили соблюдать спокойствие.

Попытки украинской армии нанести террористические удары по Крымскому мосту трижды были пресечены в ночь на 2 сентября российскими войсками.