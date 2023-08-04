Симферополь, 5 августа, 2023, 00:51 — ИА Регнум. Советник главы Крыма Олег Крючков не подтвердил распространяемую в соцсетях информацию о взрывах в районе Крымского моста.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве ночью 5 августа в районе Крымского моста, рядом с населённым пунктом Яковенково. Общественник написал, что после взрывов начался пожар.

Уточняется, что мост не пострадал.

Крючков обратился к жителям Крыма с просьбой не нагнетать обстановку и не переживать.

«Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал «Тревога» в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в Сети о взрывах подтвердить не могу», — написал советник главы полуострова в своём Telegram-канале.

Чуть позже Олег Крючков добавил, что громкие звуки, которые слышали жители Керчи, к Крымскому мосту отношения не имели. На объекте объявлена угроза атаки. После её снятия — движение возобновится.

Советник главы Крыма подчеркнул, что власти полуострова не могут комментировать происходящее в Керченском проливе. И ещё раз уверено заявил, что атаки Крымского моста и взрывов в его районе не было.

Как сообщало ИА Регнум, на Крымском мосту поздним вечером 4 августа было приостановлено движение автотранспорта. На какое время перекрыто движение, не уточняется. Водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Кремль знал о причастности Киева к взрывам на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Служба безопасности Украины причастна и к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, и ко второму теракту, который был совершён в июле 2023 года. Данилов сказал, что Киев атакует многие объекты, в том числе и Крымский мост.