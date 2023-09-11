Симферополь, 12 сентября, 2023, 01:52 — ИА Регнум. На Крымском мосту в ночь на 12 сентября временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

ИА REGNUM Крымский мост

Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили соблюдать спокойствие. По дальнейшим действиям на объекте автовладельцев оповестят работающие на месте сотрудники транспортной безопасности, уточнили в оперативном канале.

Как сообщало ИА Регнум, самолёты ВМФ России уничтожили в акватории Чёрного моря в ночь на 10 сентября три быстроходных катера с украинскими десантными группами.

Автомобильное движение по разрушенной части Крымского моста планируют восстановить 15 сентября, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста, идущий в сторону Тамани. Другой пролёт получил повреждения.