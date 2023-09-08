Симферополь, 8 сентября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Движение по поврежденной части Крымского моста в ближайшие дни возобновится, заявил 8 сентября вице-премьер Марат Хуснуллин после открытия нового участка трассы М-12 «Восток».

ИА Регнум

По его словам, к настоящему времени рабочие завершили монтаж нового пролёта. Остаётся уложить асфальт, провести освещение и сделать барьерные заграждения.

«Ещё несколько дней, неделя — десять дней, и он будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим», — сказал Хуснуллин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 17 июля Крымский мост получил повреждения в результате террористической атаки двумя украинскими надводными дронами. Возле 145-й опоры моста прогремели взрывы.

Взрывы полностью разрушили один автодорожный пролёт моста по направлению к Тамани, ещё один пролёт получил повреждение. Погибли два человека, пострадала девочка 14 лет, все трое ехали в автомобиле по мосту, когда прогремели взрывы.

Ответственность за атаку на Крымский мост взяла на себя СБУ: глава спецслужбы Василий Малюк заявил, что передал видео американскому телевидению. Также он заявил, что СБУ организовала предыдущую атаку на Крымский мост — 8 октября 2022 года.