Москва, 3 августа, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Кремль знал о причастности Киева к взрывам на Крымском мосту. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление на данную тему секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация, мы это знали», — ответил Песков, добавив, что слова Данилова являются ещё одним подтверждением причастности Киева к атакам.

Ранее Данилов признал, что Служба безопасности Украины причастна и к первому теракту на Крымском мосту в 2022 году, и ко второму теракту, который был совершён в июле 2023 года. Он отметил, что Киев атакует многие объекты, в том числе и Крымский мост.

Как передавало ИА Регнум, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту, совершённому в октябре 2022 года. Взрыв произошёл 8 октября 2022 года. В результате погибли несколько человек, движение по переправе полностью остановили, но частично возобновили вечером того же дня.

Второй взрыв на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года. Движение было временно приостановлено, а позже ограничено. В результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.