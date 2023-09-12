Симферополь, 13 сентября, 2023, 02:59 — ИА Регнум. В ночь на 13 сентября было принято решение временно перекрыть движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Причины перекрытия движения не уточняются.

Всех, кто находится на объекте попросили соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю корабли Черноморского флота уничтожили в южной части Керченского пролива три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост.

Российские войска нанесли удар беспилотниками по судостроительному предприятию на территории Украины, где собирали безэкипажные катера из импортных комплектующих.