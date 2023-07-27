Москва, 27 июля, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Заявление журналиста Сеймура Херша о причастности администрации президента США к атакам на Крымском мосту справедливо, и когда доказательства причастности к подрыву будут обнародованы, то уровень доверия и уважения к Штатам начнёт ещё активнее снижаться. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился член комитета Совета федерации по международным делам Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о значительном участии администрации президента США Джо Байдена в обеих атаках ВСУ на Крымский мост. Ссылаясь на слова американского чиновника, Херш отметил, что технологии, применяемые при атаке, были американскими, так как беспилотник управлялся дистанционно и был частично погружён в воду.

«Херш известен как человек, который не делает голословных заявлений. Видно было, что сама атака требовала большой подготовки, что в ней применялись современные западные технологии. Этими возможностями обладают США и их союзники, в частности Великобритания. Штаты уже достаточно дискредитированы. Если факт их причастности к атакам на мост будет полностью установлен, то уровень доверия и уважения к ним существенно снизится», — отметил Цеков.

Как пояснил сенатор, Вашингтон заинтересован в любых неудачах Москвы. А потому любой урон, который американские власти своими или чужими руками наносят России, любая диверсия в отношении знаковых государственных объектов демонстрируют, по мнению Белого дома, уязвимость России. Цеков привёл в пример и диверсию на нефтепроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», в ряде виновников которой фигурируют и США. Сенатор также указал на то, что тот же журналист Херш неоднократно обвинял американское правительство и в заинтересованности вести нечестное расследование подрыва «Северных потоков», подозревал схему сбыта украинцами западного оружия на чёрном рынке. А потому, как отметил Цеков, Штаты становятся всё более дискредитированы в мировом сообществе.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев счёл маловероятным влияние подобных обвинений Херша на репутацию действующего президента Джо Байдена. По его мнению, такая серьёзная критика в сторону Байдена практически накануне выборов в президенты США в 2024 году никак не отразится на его репутации, хотя Херш фактически обвинил в пособничестве терроризму главу государства.

«Байдена на посту президента продвигают некоторые силы, стоящие в тени рядом, они заинтересованы в его дальнейшем президентстве. И поэтому они будут отводить все подозрения от действующего президента, сведут на нет эти заявления Херша, что они якобы не обладают доказательной базой. А если будет нужно поменять президента, то здесь очень удобно им сослаться на его возраст. Но никаких признаний никогда не будет», — отметил Васильев.

Первая атака на Крымский мост была осуществлена в прошлом году. Взрыв на мосту произошёл 8 октября 2022 года. Детонация обрушила часть шоссе, вместе с тем задев грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части. Погибли четыре человека. ФСБ указала на причастность к теракту украинских спецслужб. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту, совершённому в октябре. Об этом он заявил в украинском телеэфире.

Второй взрыв на мосту произошёл 17 июля 2023 года. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Движение по мосту было временно приостановлено, а позже ограничено. В результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.

Ранее Сеймур Херш также заявлял, что контрнаступление украинских войск не принесёт ничего хорошего ни Киеву, ни НАТО, а также навредит и администрации Байдена.