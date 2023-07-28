Краснодар, 28 июля, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России ввело запрет в Керченском проливе на проход всех маломерных судов и плавсредств, сообщили 28 июля в оперативном штабе Краснодарского края.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«Решением командования министерства обороны запрещен проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой», — говорится в сообщении.

Под ограничение попадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

При этом в ведомстве уточнили, что запрет не действует лишь для кораблей, катеров и судов военно-морского флота, пограничных органов и войск национальной гвардии России.

Транзитное движение гражданских судов по Керчь-Еникальскому каналу разрешено в светлое время суток согласно графику после проведения досмотров.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля на Крымском мосту совершили теракт. В результате погибли мужчина и женщина, их 14-летняя дочь госпитализирована. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Президент России Владимир Путин назвал теракт на Крымском мосту жестоким и бессмысленным в военном отношении. Глава государства также заявил, что все обстоятельства трагедии будут установлены и что Россия ответит на этот теракт.