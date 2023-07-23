Москва, 25 июля, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Правительство продлило сроки восстановления Крымского моста. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба вице-премьера РФ Хуснуллина/ТАСС

Как следует из документа, новый срок установлен до 31 декабря 2023 года. Ранее предполагалось, что это процесс завершится до 1 июля 2023 года.

В октябре 2022 года единственным исполнителем работ по восстановлению Крымского моста назначили «Нижнеангарсктрансстрой».

Как сообщало ИА Регнум, в ночь 17 июля Крымский мост в районе 145-й опоры атаковали два надводных беспилотника Вооружённых сил Украины. При взрыве пострадала машина с семьёй из трёх человек из Белгородской области. Супруги погибли на месте, девочку с травмами госпитализировали.

Вице-премьер Марат Хуснуллин после совещания у президента Владимира Путина заявил, что для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяжённостью 250 метров, с которого будут работать большегрузные краны.

По его словам, один пролёт автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению, ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. Там произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом пролёт находится на опоре.

Хуснуллин добавил, что один пролёт автомобильного полотна планируется запустить к 15 сентября. При этом, отметил вице-премьер, грузоперевозки по переправе в ближайшее время не возобновят. К работам по восстановлению моста привлекут несколько сотен строителей и проектировщиков.

Предварительная стоимость восстановления Крымского моста может составить 1-1,3 млрд рублей.