Симферополь, 5 декабря, 2023, 04:16 — ИА Регнум. На Крымском мосту в ночь на 5 декабря было принято решение перекрыть движение автотранспорта. О мерах сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что движение перекрыто временно.

Всех, кто находится на мостовом переходе и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост будет уничтожен, а Россию ждёт много «новых сюрпризов».

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года. Второй теракт произошёл 17 июля 2023 года.

Добровольцы ВС РФ перерезали основной путь снабжения киевских боевиков на артёмовско-соледарском направлении фронта.