Краснодар, 3 августа, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Минобороны России 2 августа ограничило движение по Керченскому проливу для надводных и подводных судов, а также летательных средств.

Владислав Осипов ИА REGNUM Керченский пролив

На сайте ведомства поясняется, что в районе, ограниченном береговой чертой, запрещается движение судов, постановка на якорь, приводнение и полёты любых аппаратов.

Помимо этого, запрещено нахождение людей в воде и другая деятельность.

Исключение составляют суда, которые будут проходить посветлу по фарватерам и рекомендованным путям транзитом или в порты пролива.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России 28 июля ввело запрет в Керченском проливе на проход всех маломерных судов и плавсредств.

Под ограничение попадали прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, который сопровождал гражданский морской транспорт в юго-западной части Чёрного моря.