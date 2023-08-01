Симферополь, 2 августа, 2023, 02:38 — ИА Регнум. На Крымском мосту временно приостанавливали движение автомобильного транспорта, сообщил 2 августа Telegram-канал, оперативно оповещающий о ситуации на объекте.

ИА REGNUM Крымский мост

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорилось в официальном сообщении.

Автомобилистам, находящимся на мосту и в зоне досмотра, рекомендовано сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Позже движение автотранспорта по мосту было возобновлено в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин рассказал о предложениях по повышению безопасности в районе Крымского моста. Российский лидер отметил, что, пока они не реализованы, говорить об этом рано. По словам Путина, это техническая и физическая защита, использование других технических средств.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк 26 июля признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту, совершённому в октябре 2022 года. Взрыв произошёл 8 октября 2022 года. Детонация обрушила часть шоссе, вместе с тем задев грузовой состав, двигавшийся по железнодорожной части моста. Вследствие чего загорелись семь цистерн. Погибли несколько человек, движение по переправе полностью остановили, но частично возобновили вечером того же дня.

Второй взрыв на Крымском мосту произошёл 17 июля 2023 года. Движение было временно приостановлено, а позже ограничено. В результате теракта погибла семейная пара, а их 14-летняя дочь получила тяжёлые травмы.