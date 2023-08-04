Симферополь, 5 августа, 2023, 02:57 — ИА Регнум. Ранним утром 5 августа восстановили движение автотранспорта по Крымскому мосту, сообщили в республиканском оперативном штабе.

Most.life Крымский мост

О временном перекрытии моста стало известно около полуночи. На восстановление движения ушло почти три часа.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что ВСУ устраивают в соцсетях массовые вбросы фейковой информации, и не только по Крымскому мосту. Параллельно ЦИПСО взрывает мост на Чонгаре, враг устраивает провокации, заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 5 августа атаковали танкер в Керченском проливе, экипаж находится в безопасности. В результате атаки повреждено машинное отделение танкера. Для буксировки судна выдвинулись два буксира.

Уточняется, что машинное отделение пострадало, но не сильно.