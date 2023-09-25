Симферополь, 25 сентября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта после непродолжительной остановки. Об этом 25 сентября сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Иван Шилов ИА Регнум

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации оперштаба.

Движение автотранспорта было перекрыто около 21:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 25 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о работе российских сил ПВО. По его словам, в районе аэродрома «Бельбек» военные отразили ракетную атаку. Ранее в Севастополе объявлялась воздушная тревога.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 19 сентября заявила, что любые попытки силовых посягательств со стороны Украины на Крым повлекут незамедлительный жёсткий ответ РФ. Она напомнила киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор в 2014 году.