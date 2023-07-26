Симферополь, 26 июля, 2023, 10:31 — ИА Регнум. На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобильного транспорта. Об этом 26 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. На протяжении последних дней движение на Крымском мосту перекрывали несколько раз.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста. Новый срок ремонта установлен до 31 декабря 2023 года, до этого предполагалось, что работы закончат до октября.

В ночь на 17 июля Киев осуществил террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных дронов. В результате атаки погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их несовершеннолетнюю дочь госпитализировали.

Позднее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для работ по восстановлению Крымского моста необходимо строительство временного моста протяжённостью 250 метров, чтобы с него работали большегрузные краны.

Он уточнил, что один пролёт автодорожной части моста не подлежит восстановлению и ещё один пролёт с другой стороны по направлению в Керчь повреждён. На последнем произошло осевое смещение на 70–80 см, но в целом пролёт находится на опоре.