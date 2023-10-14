Москва, 14 октября, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Автомобильное движение запущено по всем четырём полосам Крымского моста, который восстановлен полностью на 18 дней раньше намеченного срока. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил 14 октября в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Марата Хуснуллина

«Хорошие новости от дорожников! На 18 дней раньше намеченного срока полностью восстановили Крымский мост и открыли движение автомобилей по всем четырем полосам!» — написал Хуснуллин.

Он отметил, что ремонт моста, получившего повреждения в результате теракта 17 июля, занял меньше трёх месяцев. Строители демонтировали два повреждённых пролета и надвинули новые. Для первого пролёта возвели временный мост, второй пролёт надвинули всего за восемь часов. Для обоих пролётов потребовалось 534 тонны металлоконструкций и более 360 тонн асфальтобетона.

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Хуснуллин подчеркнул, что работы шли с опережением графика благодаря героическому труду каждого участника. Высокий профессионализм и преданность делу продемонстрировали дорожники и мостовики под руководством Росавтодора и Упрдор «Тамань».

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября — на день раньше намеченного срока — было открыто движение по левой части Крымского моста. Правую часть должны были восстановить к 1 ноября.