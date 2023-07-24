Попытка военного мятежа 23.06.2023
Эксперты не поверили в тотальную осведомлённость американских спецслужб
Аналитики ЦРУ постоянно рассматривают разные варианты развития той или иной ситуации, и поэтому, когда происходит конкретное событие, у них всегда есть возможность заявить, что они были в курсе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 июля заявил Анатолий Матвийчук, полковник запаса, ветеран разведки...
24 июля 2023
В Госдуме отреагировали на данные о том, что ЦРУ знало о мятеже Пригожина
Слова директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о том, что спецслужбы США заранее знали о подготовке мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, выглядят как обыкновенное хвастовство, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА Регнум. «Мне кажется...
21 июля 2023
Глава ЦРУ заявил, что США заранее располагали данными о мятеже Пригожина
О планах военного мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заранее знали в США, заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, выступая на Аспеновском форуме по безопасности. «Президент США Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее», — сказал директор центрального...
21 июля 2023
Бойцы ЧВК «Вагнер» провели занятия с белорусскими военными
Бойцы принадлежащей Евгению Пригожину частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приняли участие в качестве инструкторов в занятиях территориальной обороны Белоруссии около города Осиповичи в Могилевской области. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба минобороны республики. «Под Осиповичами проходят...
14 июля 2023
ОНК опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Сообщения о том, что генерал Сергей Суровикин якобы находится в «Матросской Тишине», опроверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Он написал об этом 13 июля в Telegram-канале. «На этой неделе посетил СИЗО-6 (женский изолятор. — Прим. ред.)...
13 июля 2023
Песков не стал комментировать вопрос о ситуации с Пригожиным
У администрации президента России нет новой информации о договорённостях по дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» и её владельца Евгения Пригожина. Об этом 11 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой...
11 июля 2023
Путин провёл встречу с командирами ЧВК «Вагнер» и Пригожиным 29 июня
Президент России Владимир Путин 29 июня провёл встречу с командирами ЧВК «Вагнер», сообщил на брифинге журналистам 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Президент пригласил всех командиров отрядов, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня», — сказал Песков. Он...
10 июля 2023
Разведка ФРГ перехватила телефонный разговор Лукашенко и Пригожина — СМИ
Федеральная разведывательная служба Германии могла перехватить телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко c владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня во время попытки вооружённого мятежа, сообщили немецкие радиовещательные компании, входящие в медиагруппу ARD. Разведка...
8 июля 2023
Бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенный Минском лагерь
Представители ЧВК «Вагнер» пока не прибыли в Могилёвскую область, чтобы осмотреть возможное место размещения бойцов в палаточном лагере у города Осиповичи. Об этом помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский сообщил 7 июля журналистам. Он предположил, что представители ЧВК...
7 июля 2023
В Кремле заявили, что новой информации о Пригожине нет
Кремль не располагает никакой новой информацией о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 июля журналистам. «Я ничего не могу здесь сказать, мы никакой информацией не располагаем на этот счёт. И добавить мне нечего к...
7 июля 2023
Какие выводы напрашиваются по итогам обысков у Пригожина
В СМИ появились кадры рейда силовиков в особняк в коттеджном посёлке «Северный Версаль» близ Петербурга. Дом, как сообщается, принадлежит владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Обыск провели и в офисе частной военной компании. Правоохранители внимательно изучили личное хозяйство бизнесмена...
6 июля 2023
В Общественной палате отреагировали на находки в особняке Пригожина
Обыски у предпринимателя и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показали, что человек, регулярно критиковавших олигархию, сам оказался олигархом, заявил ИА Регнум член Общественной палаты России Максим Григорьев. «Человек, который фактически сам являлся олигархом (а президент озвучивал...
6 июля 2023
Что было найдено в ходе обысков у Евгения Пригожина
Появились кадры обысков, которые прошли в офисе частной военной компании «Вагнер» и в доме, который, как сообщается, принадлежит владельцу этой ЧВК — предпринимателю Евгению Пригожину. Кадры осмотра помещений правоохранителями опубликовали телеканал «Россия 1», газета «Известия» и петербургское...
6 июля 2023
В Совете Федерации прокомментировали результаты обыска у Пригожина
Евгений Пригожин был человеком, который создал свою бизнес-империю и пользовался всеми преимуществами, которые только могло дать государство, а в итоге использовал это в своих интересах и начал нарушать законы, заявил ИА Регнум зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике...
6 июля 2023
Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК «Вагнер»
Предательские действия руководства ЧВК «Вагнер» поставили Россию на грань гражданского конфликта. Об этом 6 июля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Южного федерального округа. «23 и 24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути...
6 июля 2023
Песков: заявления Москвы и Минска о ЧВК «Вагнер» сохраняют актуальность
Кремлю нечего добавить к заявлениям о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», сделанным 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля журналистам. Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что перемещение «вагнеровцев» в страну зависит от решения российских...
6 июля 2023
Песков заявил, что Кремль не следит за перемещением Пригожина
Кремль не следит за перемещением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Песков также отметил, что...
6 июля 2023
Лукашенко заявил, что ЧВК «Вагнер» может быть задействована в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит ситуации, при которой ЧВК «Вагнер» может повернуть оружие против республики. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос, на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ. «Я так не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет...
6 июля 2023
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом белорусский лидер заявил 6 июня на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ. «В ближайшее время с ним договорились...
6 июля 2023
Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится не в Белоруссии, а в России — в Санкт-Петербурге. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 6 июля на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ. «Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву...
новость часа
6 июля 2023