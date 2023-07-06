Краснодар, 6 июля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Предательские действия руководства ЧВК «Вагнер» поставили Россию на грань гражданского конфликта. Об этом 6 июля заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Южного федерального округа.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Танк ЧВК «Вагнер» на улице Ростова-на-Дону

«23 и 24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий, руководства ЧВК «Вагнер», страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт», — сказал Патрушев.

Он добавил, что решительные действия военнослужащих, сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, руководителей органов власти, а также патриотизм и сплочённость народа показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным на фоне попытки вооружённого мятежа в стране с участием ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что мятежники и все сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание.

В тот же день в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным была достигнута договорённость о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости. Лукашенко проинформировал Путина о результатах переговоров.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа в России 23–25 июня провалилась прежде всего благодаря верности вооружённых сил присяге и воинскому долгу. Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.