Минск, 6 июля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом белорусский лидер заявил 6 июня на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Владимир Астапкович/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«В ближайшее время с ним договорились встретиться», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Белорусский лидер сообщил, что обсудит с Путиным проблему вокруг ЧВК «Вагнер», так как оба лидера были в эту проблему вовлечены. Один из вопросов будет касаться дальнейшего функционирования этого подразделения.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко заявил, что, по его информации, бойцы ЧВК «Вагнер» сейчас находятся в своих постоянных лагерях, куда их вывели для восстановления после боёв за Артёмовск. Пригожина в Белоруссии нет, он находится в Санкт-Петербурге, но мог и уехать в Москву.

Лукашенко по согласованию с Путиным 24 июня провёл переговоры с Пригожиным после того, как основанная бизнесменом ЧВК попыталась устроить в России вооружённый мятеж. Стороны договорились о мирном разрешении ситуации. Бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону, а их колонна, двигавшаяся к Москве, остановилась. «Вагнеровцам» предложили заключить контракт с Министерством обороны РФ, вернуться к своим семьям или отправиться в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил, что Пригожин прибыл на белорусскую территорию и получил гарантии безопасности.