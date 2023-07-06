Москва, 6 июля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Кремлю нечего добавить к заявлениям о ситуации вокруг ЧВК «Вагнер», сделанным 24 июня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 июля журналистам.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что перемещение «вагнеровцев» в страну зависит от решения российских властей, Песков предложил «вернуться в 24 число».

Лукашенко сделал заявление, российские власти делали, нового нечего добавить, сказал представитель Кремля.

Он подтвердил, что условием о прекращении мятежа, предпринятого ЧВК «Вагнер» в России, был уход основателя компании Евгения Пригожина в Белоруссию. Это условие сохраняется, о нём заявляли в Москве, о нём говорил Лукашенко, добавил Песков.

Он также заявил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина.

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко заявил 6 июля на встрече с журналистами, что Пригожина в настоящее время в Белоруссии нет — он в России и, вероятно, в Санкт-Петербурге. Бойцы ЧВК «Вагнер», по его словам, находятся в своих постоянных лагерях, куда их отправили на восстановление после боёв за Артёмовск и вывода с фронта.

Белорусский лидер также сказал, что перемещение «вагнеровцев» в страну зависит от решения руководства ЧВК и российских властей. Если они сочтут, что какому-то количеству бойцов нужно отдохнуть или пройти подготовку на белорусской территории, Минск выполнит своё решение и позволит им это.

24 июня, после переговоров Лукашенко с Пригожиным, прошедших по согласованию с президентом России Владимиром Путиным, Песков заявил, что ситуацию с ЧВК удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряжённости. Пригожин должен «уйти в Белоруссию», безопасность ему гарантирует президент России. Позднее он подтвердил, что бойцы ЧВК, не участвовавшие в попытке вооружённого мятежа, могут подписать контракты с Минобороны, могут вернуться домой или отправиться в Белоруссию.