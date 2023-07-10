Москва, 10 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 29 июня провёл встречу с командирами ЧВК «Вагнер», сообщил на брифинге журналистам 10 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент пригласил всех командиров отрядов, включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня», — сказал Песков.

Он уточнил, что во время встречи Путин дал оценку действиям компании в ходе спецоперации, а также выслушал объяснения командиров. Они изложили версию произошедшего и подчеркнули, что являются убежденными сторонниками главы государства и будут дальше сражаться за родину.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня принадлежащая Евгению Пригожину ЧВК «Вагнер» вошла на военной технике в Ростов-на-Дону на фоне заявлений владельца компании о якобы имевших место ударах российской армии по лагерям ЧВК, затем часть «вагнеровцев» колонной направилась в сторону Москвы.

Позже в тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным переговорил с Пригожиным и достиг соглашения о деэскалации, после чего колонна остановилась, а бойцы покинули Ростов-на-Дону. Им предложили подписать контракт с Минобороны, вернуться домой к семьям или отправиться в Белоруссию.

Пресс-секретарь президента России сообщил 24 июня, что ситуацию вокруг ЧВК, пытавшейся устроить мятеж, удалось разрешить без дальнейших потерь и повышения уровня напряжённости. Пригожин должен «уйти в Белоруссию», безопасность ему гарантирует президент России.