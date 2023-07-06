В СМИ появились кадры рейда силовиков в особняк в коттеджном посёлке «Северный Версаль» близ Петербурга. Дом, как сообщается, принадлежит владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Обыск провели и в офисе частной военной компании.

Сергей Корсун ИА Регнум

Правоохранители внимательно изучили личное хозяйство бизнесмена, которое, как выяснилось, включает, помимо бассейна, сауны и тренажёрного зала, отдельный медицинский кабинет и специальную комнату для молитв. Во дворе особняка обнаружили даже вертолёт на специализированной площадке.

Были найдены боевое оружие и патроны к нему, несколько поддельных паспортов, парики разных цветов, накладные бороды и усы, а также наличные деньги в различной валюте (не менее 500 тысяч долларов, не считая отдельно запакованных евро), слитки золота и многое другое.

Обыски собственности Пригожина стали прямым следствием событий 23–24 июня. Вечером 23 июня в соцсетях от имени главы ЧВК «Вагнер» стали распространяться сообщения о якобы имевшем место ударе ВС России по лагерям сотрудников компании, которые были опровергнуты Министерством обороны.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным в связи с попыткой вооружённого мятежа, организованного руководством ЧВК. В результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным была достигнута договорённость о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости.

«23 и 24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК «Вагнер» страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт», — подводя итоги произошедшего, отметил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, выступая 6 июля.

В разгар событий, 24 июня, правоохранители провели обыск отеля «Трезини», который находится около офиса Пригожина в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативных служб обнаружили на заднем дворе автомобиль, где, по подсчётам правоохранителей, находилось в общей сложности около 4 млрд рублей. Позднее стало известно, что Пригожину были возвращены изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей.

Кадро из видео

В дальнейшем сообщалось о решении по итогам договорённостей с Пригожиным прекратить уголовное дело против него по факту вооружённого мятежа. Сотрудникам компании была озвучена гарантия, что они также не будут подвергаться преследованию за участие в событиях 24 июня.

Позднее президент Путин рассказал, что ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалась государством, и за период с мая 2022 года по май 2023 года на её содержание было направлено более 86 млрд рублей.

Претендент на моральную чистоту оказался тайным олигархом

«Человек, который фактически сам являлся олигархом (а президент озвучивал, сколько получал Пригожин на содержание ЧВК «Вагнер» по контрактам от Министерства обороны, это десятки миллиардов рублей), и при этом критиковавший олигархов, — вызывает, конечно, большое удивление», — сказал ИА Регнум член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Сенатор Константин Долгов, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике также заметил — Пригожин с его публичной критикой обитателей дворцов на условной Рублёвке сам оказался тайным олигархом, нарушавшим при этом закон.

Обнародованные свидетельства о жизни руководителя ЧВК «Вагнер», по мнению сенатора, указывают на лицемерность публичного деятеля — который старательно создавал себе имидж морального лидера нации.

Пригожин создавал свою бизнес-империю, пользуясь всеми преимуществами, которые только могло дать государство, а в итоге использовал это в своих интересах и начал нарушать законы, сказал Долгов ИА Регнум.

«И я сейчас не говорю о том уголовном деле в отношении участников ЧВК, которое было прекращено, — уточнил собеседник. — У человека должен быть один паспорт на его имя, и если у него паспорт с его фотографией, но на имя другого человека, то это подделка документов, которая карается по закону, это уголовное преступление».

Поясним — в публикации «Известий» сообщается: при обыске были найдены паспорта, выданные на имя Евгения Викторовича Пригожина, но не с его фотографиями, а также документы с фото Пригожина, но чужими паспортными данными

Среди найденного силовиками, судя по фотографиям, также фигурировал некий порошок, который может оказаться наркотическим средством, заметил Долгов. Но есть и ещё одна деталь.

«В доме Пригожина, судя по фотографиям, в том числе есть молельня, где много икон, но также имеется сувенирная кувалда «На случай важных переговоров», которая в принципе выглядит как символ», — сказал собеседник. Кувалда, вероятнее всего, отсылает к эпизоду с «казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер» — инциденту, который Пригожин не осудил.

«Если ты позиционируешь себя как человека воцерковлённого, то очень важно занимать христианскую позицию. Но этот человек на самом деле не имеет чётких моральных устоев и ориентиров», — считает сенатор Долгов.

Область психологии и психоанализа

При обыске особняка, помимо прочего, как сообщило издание «Фонтанка», была обнаружена фотография с изображением отрезанных голов.

Ни упомянутая кувалда, ни тем более фотография в рамке с изображением отрезанных голов (если она в самом деле обнаружена при обыске) не соответствуют традиционной морали или устоявшемуся в современном обществе пониманию права на насилие, а также форм его применения, подчеркнул сенатор.

Если выяснится, что владелец фото сам имеет отношение к причинению актов насилия, результаты которых запечатлены на изображении, это станет дополнительным предметом для изучения уголовным правом и, не исключено, судебной психиатрией, со своей стороны отмечает сенатор Долгов.

В любом случае с учётом специфического отношения такого рода людей к своей (равно как и к чужой) жизни, главное — исключить риски для общества, исходящие от таких лиц. «К людям, которые создают такие структуры, как ЧВК «Вагнер», пользуются подобными преференциями со стороны государства, ведут подобную работу, должны быть прикреплены сотрудники ФСБ, ФСО, которым были бы даны полномочия в случае необходимости изолировать соответствующих лиц», — подчеркнул Максим Григорьев.

«Его пример — другим наука»

«Эти обыски — определённое назидание и другим бизнесменам, в том числе крупным», — подчеркивает Долгов

Сенатор отмечает: есть все правовые возможности для разбирательства в этом деле, происходит непрерывное совершенствование законодательства, в том числе уголовного. И необходимо лишь чёткое исполнение законов.

Эффективная профилактика вполне возможна в рамках действующих законов, согласился Григорьев. Но эта профилактика должна учитывать исключительность условий, в которых сейчас находится страна. При этом не исключены и некие поправки в законодательство, касающиеся в том числе ЧВК.

А сами ЧВК, возможно, не должны работать в пределах своей страны, допустил Григорьев. «Или должны работать в России — по действующей сейчас форме, через договор с Министерством обороны и, возможно, с другими силовыми структурами, например — с Росгвардией, ФСБ», отмечает член Общественной палаты России.

Однако, как указал Долгов, есть и некая грань, которая отделяет формальное соблюдение законодательства от сознательного следования законам. Последнее требует высокой степени зрелости не только от государства, но и от бизнеса, в особенности крупного. И в возникшей вокруг личности Пригожина ситуации сенатор увидел своего рода назидание тем, кто располагает большими возможностями.

«Должна быть ответственная гражданская позиция, желание и готовность постоянно работать в интересах своей страны, своего народа», — отметил сенатор. Долгов добавил, что важно максимально поддерживать в том числе представителей силовых структур, и отдельно отметил тех, кто достойно выполнял свой долг 24 июня. «Очень важно, чтобы страна знала своих героев», — сказал парламентарий. И «антигероев», — добавил он.