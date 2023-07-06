Появились кадры обысков, которые прошли в офисе частной военной компании «Вагнер» и в доме, который, как сообщается, принадлежит владельцу этой ЧВК — предпринимателю Евгению Пригожину.

Кадр из видео Обыск у Евгения Пригожина

Кадр из видео

Кадры осмотра помещений правоохранителями опубликовали телеканал «Россия 1», газета «Известия» и петербургское издание «Фонтанка». По сообщению «Фонтанки», обыски в особняке в коттеджном поселке «Северный Версаль» близ Петербурга проходили 24 июня — в день попытки военного мятежа «Вагнера».

В материале «Известий» сообщается, что на лужайке у особняка стоял частный вертолёт. В доме, «кроме вызывающе богатого интерьера», обнаружилась фирменная кувалда с надписью «На случай важных переговоров» (вероятно, отсылающая к эпизоду с «казнью экс-бойца ЧВК «Вагнер»), а также «пиджак, увешанный наградами», и «даже медицинский кабинет, больше похожий на полноценную больницу». По соседству с комнатой с кувалдой находилась молельня с иконами.

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Сообщается об обнаружении целого арсенала оружия, крупных сумм в иностранных валютах наличными (в том числе до 500 тыс. долларов) и золотых слитков, как утверждается, общим весом в 5 кг.

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео Обыск у Евгения Пригожина

Внимание журналистов также привлекли средства для изменения внешности — собрание париков, накладных бород и усов различных цветов. В публикации «Известий» сообщается: при обыске были найдены паспорта, выданные на имя Евгения Викторовича Пригожина, но не с его фотографиями, а также документы с фото Пригожина и чужими паспортными данными. По утверждению «Известий», как минимум двое граждан, чьи ФИО указаны в паспортах, — реальные личности. Корреспонденты связались с этими людьми — Дмитрием Гейлером и Владимиром Бобровым, но те отказались давать комментарии.

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Издание «Фонтанка» утверждает, что при обыске также была найдена заключенная в рамку фотография с изображением отрезанных человеческих голов.

Ранее, в момент вооружённого мятежа «вагнеровцев» 24 июня, правоохранители провели обыск отеля «Трезини», который находится около офиса Пригожина в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативных служб обнаружили на заднем дворе автомобиль, где, по подсчётам правоохранителей, находилось в общей сложности около 4 млрд рублей. Позднее стало известно, что Пригожину были возвращены изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей.