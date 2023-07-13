Москва, 13 июля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Сообщения о том, что генерал Сергей Суровикин якобы находится в «Матросской Тишине», опроверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Он написал об этом 13 июля в Telegram-канале.

Вадим Савицкий/Министерство обороны РФ/РИА Новости Сергей Суровикин

«На этой неделе посетил СИЗО-6 (женский изолятор. — Прим. ред.), СИЗО-1/77 («Матросская Тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его», — написал он.

Мельников указал, что он удивлён тем, что украинский журналист Анатолий Шарий и некоторые Telegram-каналы продолжают утверждать обратное.

В то же время Мельников добавил, что генерал, по всей видимости, не находится ни в каком-либо другом месте принудительного содержания, так как этот факт, по его словам, было бы очень трудно скрыть.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин пребывает в московском следственном изоляторе «Лефортово», как это утверждала газета The Financial Times. Он подчеркнул, что генерал не находится и в других СИЗО.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос о местонахождении генерала в Минобороны. Представитель Кремля подчеркнул, что это прерогатива оборонного ведомства.

В то же время Песков назвал спекуляциями и пересудами публикации в некоторых СМИ о том, что Суровикин мог заранее знать о попытке вооружённого мятежа. Он подчеркнул, что после произошедшего фейков будет много.