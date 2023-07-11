Москва, 11 июля, 2023, 13:27 — ИА Регнум. У администрации президента России нет новой информации о договорённостях по дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» и её владельца Евгения Пригожина. Об этом 11 июля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Елена Копылова/РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин

«Нет никаких новых элементов, которые я мог бы сообщить вам по этой теме», — сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли договорённость об уходе Пригожина в Белоруссию.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля Песков заявил, что президент России Владимир Путин 29 июня встретился с командирами ЧВК «Вагнер» и её владельцем. По его словам, глава государства дал оценку действиям компании в ходе спецоперации и выслушал объяснения командиров. Последние заверили Путина, что являются его убежденными сторонниками и хотят дальше сражаться за Россию.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным вошла на военной технике в Ростов-на-Дону, а затем часть бойцов колонной направилась в сторону Москвы. Затем белорусский президент Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером поговорил с Пригожиным по телефону и смог достичь соглашения о деэскалации.

После этого колонна «Вагнера» остановила движение, а другие бойцы компании ушли из Ростова-на-Дону. Военным предложили подписать контракт с Министерством обороны, вернуться домой к своим семьям или уйти в Белоруссию.