Санкт-Петербург, 6 июля, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Обыски у предпринимателя и руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показали, что человек, регулярно критиковавших олигархию, сам оказался олигархом, заявил ИА Регнум член Общественной палаты России Максим Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Человек, который фактически сам являлся олигархом (а президент озвучивал, сколько получал Пригожин на содержание ЧВК «Вагнер» по контрактам от Министерства обороны, это десятки миллиардов рублей), и при этом критиковавший олигархов, — вызывает, конечно, большое удивление», — отметил Григорьев.

Вечером 5 июля в распоряжении ряда российских СМИ, включая ИА Регнум, появились фото — и видеоматериалы с кадрами обысков в особняке и офисе Пригожина. В публикации «Известий», в частности, упоминаются крупные суммы в иностранных валютах наличными — в том числе до 500 тыс. долларов, а также золотые слитки общим весом в 5 кг, найденные в ходе обысков. Перед особняком в коттеджном посёлке «Северный Версаль» (который, как утверждает издание «Фонтанка», принадлежит Пригожину) стоял частный вертолёт.

«Критиковал других олигархов с условной Рублёвки, выставлял себя этаким противником олигархов, и в какой-то момент пытался позиционировать себя как защитника обездоленных, делал это намеренно, получал таким образом определённую популярность за счет этого», — отметил Григорьев.

Этот имидж, создаваемый Пригожиным, диссонирует с интерьерами особняка и тем, что было обнаружено в результате обыска, указал собеседник.

«Ещё до своего мятежа Пригожин был яростным критиком Министерства обороны, причём на грани — как минимум — уголовной статьи о дискредитация российской армии», — напомнил Григорьев, указав, что при этом бизнесмен получал миллиарды по контрактам от Минобороны.

Главный урок, который следует извлечь из попытки военного мятежа «вагнеровцев», — это необходимость серьёзного государственного контроля за подобными вооружёнными структурами, подчеркнул член ОП.

«Проще говоря, к людям, которые создают такие структуры, как ЧВК «Вагнер», пользуются подобными преференциями со стороны государства, ведут подобную работу, должны быть прикреплены сотрудники ФСБ, ФСО, которым были бы даны полномочия в случае необходимости изолировать соответствующих лиц», — объяснил Григорьев.

Главное — исключить риски для общества, исходящие от таких лиц, отметил член Общественной палаты. Он напомнил, что в публикации СМИ утверждалось: в ходе обыска была в числе прочего обнаружена фотография отрезанных человеческих голов.

Для исключения в дальнейшем ситуаций, подобных той, которая возникла в случае с Пригожиным, необходима соответствующая работа спецслужб, вновь подчеркнул Григорьев.

Но надо понимать, что эффективная профилактика, вполне возможная в рамках действующих законов, должна учитывать исключительность тех условий, в которых сейчас находится страна. Григорьев полагает: также не исключены некоторые поправки в законодательство, касающиеся в том числе статуса ЧВК, до сих пор не урегулированного.

«Если вообще возникнет вопрос законодательного оформления ЧВК, то его, конечно, надо обсуждать и продумывать, — рассуждает эксперт. — Есть разные варианты. Может быть, ЧВК должны работать исключительно вне страны. Или должны работать и в России — по действующей сейчас форме — через договор с Министерством обороны и, возможно, с другими силовыми структурами, например с Росгвардией или ФСБ».

По сообщениям СМИ, правоохранители в ходе рейда обнаружили в помещениях дома (среди которых, в частности, отдельный медицинский кабинет и специальная комната для молитв) оружие и патроны к нему, несколько паспортов с фото Пригожина, но на чужие имена и многое другое.

По данным СМИ, Евгению Пригожину, помимо прочего, принадлежит компания «Конкорд», которая организация занималась поставкой продуктов питания в московские школы, санатории Минобороны РФ. Комбинат питания «Конкорд» начал обслуживать столичные школы в 2011 году.