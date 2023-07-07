Москва, 7 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Кремль не располагает никакой новой информацией о местонахождении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 июля журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Песков заявил, что в Кремле не следят за перемещениями Пригожина. При этом он подтвердил, что все заявления по ситуации вокруг ЧВК, сделанные Москвой и Минском, остаются в силе, добавить к ним нечего.

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