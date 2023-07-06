Минск, 6 июля, 2023, 11:32 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится не в Белоруссии, а в России — в Санкт-Петербурге. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 6 июля на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Может, в Москву уехал, но на территории Белоруссии его нет», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, бойцы ЧВК находятся в своих постоянных лагерях, куда их отправили на восстановление после вывода с фронта. Их вывели в свой лагерь после боёв в Артёмовске, добавил он.

Перемещение «вагнеровцев» в Белоруссию зависит от решения руководства ЧВК и российских властей. Если они сочтут, что какому-то количеству бойцов нужно отдохнуть или пройти подготовку на белорусской территории, Минск выполнит своё решение и позволит им это, заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным ЧВК «Вагнер» 24 июня попыталась устроить в России вооружённый мятеж. Бойцы ЧВК на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону, а затем часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

Президент Белоруссии Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. Стороны договорились, что вооружённые бойцы прекратят движение по территории РФ, а для деэскалации напряжения будут предприняты дальнейшие шаги. Колонна ЧВК остановила движение, бойцы покинули Ростов-на-Дону. «Вагнеровцам» предложили заключить контракт с Министерством обороны, вернуться к своим семьям или отправиться в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил, что Пригожин прибыл на белорусскую территорию, ему предоставили гарантии безопасности.