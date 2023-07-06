Москва, 6 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Кремль не следит за перемещением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Евгений Пригожин

Кремль не следит за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, не имеет для этого ни возможности, ни желания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков также отметил, что встреча президентов России и Белоруссии состоится при необходимости, при этом точной даты пока нет.

Он напомнил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко довольно часто общаются и это обусловлено особым, союзническим характером двусторонних отношений.

«И при необходимости, конечно, встреча произойдёт, но пока точной даты нет», — отметил Песков.

Он не подтвердил, что на возможной встрече лидеров государств будет обсуждаться тема ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина.

«Нет, пока я не могу сказать, какая будет повестка дня этих контактов, тем более что и точной даты пока нет», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, подтверждаются ли слова Лукашенко о том, что на встрече они с президентом России обсудят тему ЧВК «Вагнер», и будет ли эта тема основной.

Как передавало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 июля на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится не в Белоруссии, а в России — в Санкт-Петербурге.

По словам белорусского лидера, бойцы ЧВК находятся в своих постоянных лагерях, куда их отправили на восстановление после вывода с фронта. Их вывели в свой лагерь после боёв в Артёмовске, добавил он.

Основанная бизнесменом Евгением Пригожиным ЧВК «Вагнер» 24 июня попыталась устроить в России вооружённый мятеж. Бойцы ЧВК на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону, а затем часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

Президент Белоруссии Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. Стороны договорились, что вооружённые бойцы прекратят движение по территории России, а для деэскалации напряжения будут предприняты дальнейшие шаги. Колонна ЧВК остановила движение, бойцы покинули Ростов-на-Дону.

Бойцам ЧВК «Вагнер» предложили заключить контракт с Минобороны РФ, вернуться к своим семьям или отправиться в Белоруссию. Лукашенко 27 июня подтвердил, что Пригожин прибыл на белорусскую территорию, ему предоставили гарантии безопасности.

Президент Белоруссии заявил, что не видит ситуации, при которой ЧВК «Вагнер» может повернуть оружие против республики. Он добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер», если возникнет необходимость, будут мгновенно задействованы в Белоруссии. Лукашенко обратил внимание на то, что ЧВК «Вагнер» и их командиры с удовольствием передадут ВС Белоруссии военный опыт, который они получили в ходе СВО.