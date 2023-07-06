Минск, 6 июля, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит ситуации, при которой ЧВК «Вагнер» может повернуть оружие против республики. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос, на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Я так не думаю, что «Вагнер» где-то восстанет и повернёт своё ружьё против белорусской власти и белорусского государства. Я сегодня не вижу такой ситуации», — заявил он, добавив, что никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» он абсолютно не видит.

Лукашенко добавил, что бойцы ЧВК «Вагнер», если возникнет необходимость, будут мгновенно задействованы в Белоруссии.

«Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно», — пояснил он.

Лукашенко обратил внимание на то, что ЧВК «Вагнер» и их командиры с удовольствием передадут ВС Белоруссии военный опыт, который они получили в ходе СВО.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко также сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится не в Белоруссии, а в России — в Санкт-Петербурге. По словам белорусского лидера, бойцы ЧВК находятся в своих постоянных лагерях, куда их отправили на восстановление после вывода с фронта. Их вывели в свой лагерь после боёв в Артёмовске, добавил он.

Перемещение «вагнеровцев» в Белоруссию зависит от решения руководства ЧВК и российских властей. Если они сочтут, что какому-то количеству бойцов нужно отдохнуть или пройти подготовку на белорусской территории, Минск выполнит своё решение и позволит им это, заявил Лукашенко.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным на фоне попытки вооружённого мятежа в стране с участием ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что мятежники и все сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание.

В тот же день в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным была достигнута договорённость о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости. Лукашенко проинформировал Путина о результатах переговоров. Глава Российского государства поблагодарил коллегу за проделанную работу.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка мятежа в России 23–25 июня провалилась прежде всего благодаря верности вооружённых сил присяге и воинскому долгу. Он отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.