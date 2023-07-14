Минск, 14 июля, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Бойцы принадлежащей Евгению Пригожину частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» приняли участие в качестве инструкторов в занятиях территориальной обороны Белоруссии около города Осиповичи в Могилевской области. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба минобороны республики.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

«Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК «Вагнер», — говорится в сообщении.

Уточняется, что бойцы «Вагнера» в ходе занятий учат нюансам действий в различных ситуациях, которые складываются в ходе боёв.

Также указывается, что занятия выстраиваются только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций сил ЧВК.

Как сообщало ИА Регнум, переход ЧВК на территорию Белоруссии связан с попыткой мятежа, совершённой 24 июня. Тогда в ходе переговоров им предложили перебраться в соседнюю республику, вернуться к семьям или заключить контракт с Минобороны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в тот момент многих бойцов ЧВК пытались использовать втёмную, но они не раз доказывали свой патриотизм, сражаясь в интересах страны.

Ранее Министерство обороны сообщило о завершении приёма тяжёлой техники от ЧВК «Вагнер». Среди переданного вооружения в том числе оказались сотни единиц тяжёлой техники: танков, РСЗЛ, ЗРПК, САУ, гаубиц и другой. Многие из них не применяли в бою.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас ЧВК «Вагнер» как юридическое лицо не существует и не существовало. Он подчеркнул, что вопрос о юридическом статусе таких компаний достаточно сложный.

До этого президент России отметил, что проблема правового статуса ЧВК в стране сохраняется. Глава государства уточнил, что этот вопрос должен обсуждаться на уровне Госдумы.