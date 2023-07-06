В Совете Федерации прокомментировали результаты обыска у Пригожина
Сенатор Долгов: критик олигархов Пригожин оказался тайным магнатом, нарушавшим закон
Санкт-Петербург, 6 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Евгений Пригожин был человеком, который создал свою бизнес-империю и пользовался всеми преимуществами, которые только могло дать государство, а в итоге использовал это в своих интересах и начал нарушать законы, заявил ИА Регнум зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя результаты обыска в офисе ЧВК «Вагнер» и особняке Пригожина.
«У человека должен быть один паспорт на его имя, и если у него паспорт с его фотографией, но на имя другого человека, то это подделка документов, которая карается по закону, это уголовное преступление», — подчеркнул он.
Долгов обратил особое внимание, что в ходе обысков в шикарном особняке (с вертолётной площадкой и личным вертолётом во дворе) были найдены крупные суммы наличных денег, включая иностранную валюту, золото и оружие. Но также были обнаружены документы на разные имена.
Фигурировал также некий порошок, который может оказаться наркотическим средством.
Сенатор обратил внимание на то, что Пригожин, выступавший публично с осуждением олигархата, критиковавший обитателей коттеджей на Рублёвском шоссе, сам оказался тайным олигархом, нарушавшим при этом закон.
«И я сейчас не говорю о том уголовном деле в отношении участников ЧВК, которое было прекращено», — уточняет собеседник.
Обнародованные свидетельства о жизни руководителя ЧВК «Вагнер», по мнению Долгова, указывают на лицемерность публичного деятеля, который старательно создавал себе имидж морального лидера нации.
Бросается в глаза и ещё одна деталь, заметил Долгов.
«В доме Пригожина, судя по фотографиям, в том числе, есть молельня, где много икон, но также имеется сувенирная кувалда «На случай важных переговоров», которая в принципе выглядит как символ, — сказал собеседник. — Если ты позиционируешь себя как человека воцерковлённого, то очень важно занимать христианскую позицию. Но этот человек на самом деле не имеет чётких моральных устоев и ориентиров».
Кроме того, как сообщает издание «Фонтанка», при обыске была обнаружена фотография с изображением отрезанных голов.
Ни упомянутая кувалда, ни тем более фотография в рамке с изображением отрезанных голов (если она в самом деле обнаружена при обыске) не соответствуют ни традиционной морали, ни устоявшемуся в современном обществе пониманию права на насилие, а также форм его применения, подчеркнул сенатор.
Если же выяснится, что обладатель фото сам имеет отношение к причинению актов насилия, результаты которых запечатлены на изображении, то будет дополнительный предмет для изучения уголовным правом и, не исключено, судебной психиатрией.
«В любом случае эти обыски — определённое назидание и другим бизнесменам, в том числе крупным», — считает Долгов.
Собеседник ИА Регнум указал, что есть все правовые возможности для разбирательства в этом деле, происходит непрерывное совершенствование законодательства, в том числе уголовного. И необходимо лишь обеспечивать исполнение законов.
Однако, как считает Долгов, есть и некая грань, которая отделяет формальное соблюдение законодательства от сознательного соблюдения, требующего высокой степени зрелости не только государства, но и бизнеса, в особенности крупного. И в возникшей вокруг личности Пригожина ситуации сенатор увидел своего рода назидание тем, кто располагает большими возможностями.
«Должна быть ответственная гражданская позиция, желание и готовность постоянно работать в интересах своей страны, своего народа», — отметил сенатор.
Он добавил, что важно максимально поддерживать, в том числе, представителей силовых структур, и отдельно отметил тех, кто достойно выполнял свой долг 24 июня.
«Очень важно, чтобы страна знала своих героев». И «антигероев», — уточнил собеседник ИА Регнум.
Кадры обысков в особняке Пригожина и в офисе ЧВК «Вагнер» появились 5 июля. Сообщалось о находке оружия и патронов к нему, нескольких паспортов, париков, слитков золота, а также денег в различной валюте.
Ранее, в момент вооружённого мятежа «вагнеровцев» 24 июня, правоохранители провели обыск отеля «Трезини», который находится около офиса Пригожина в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативных служб обнаружили на заднем дворе автомобиль, где, по подсчётам правоохранителей, находилось в общей сложности около 4 млрд рублей. Позднее стало известно, что Пригожину были возвращены изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей.