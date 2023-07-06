Санкт-Петербург, 6 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Евгений Пригожин был человеком, который создал свою бизнес-империю и пользовался всеми преимуществами, которые только могло дать государство, а в итоге использовал это в своих интересах и начал нарушать законы, заявил ИА Регнум зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, комментируя результаты обыска в офисе ЧВК «Вагнер» и особняке Пригожина.

Кадр из видео Обыск у Евгения Пригожина

«У человека должен быть один паспорт на его имя, и если у него паспорт с его фотографией, но на имя другого человека, то это подделка документов, которая карается по закону, это уголовное преступление», — подчеркнул он.

Долгов обратил особое внимание, что в ходе обысков в шикарном особняке (с вертолётной площадкой и личным вертолётом во дворе) были найдены крупные суммы наличных денег, включая иностранную валюту, золото и оружие. Но также были обнаружены документы на разные имена.

Кадр из видео

Кадр из видео

Фигурировал также некий порошок, который может оказаться наркотическим средством.

Сенатор обратил внимание на то, что Пригожин, выступавший публично с осуждением олигархата, критиковавший обитателей коттеджей на Рублёвском шоссе, сам оказался тайным олигархом, нарушавшим при этом закон.

«И я сейчас не говорю о том уголовном деле в отношении участников ЧВК, которое было прекращено», — уточняет собеседник.

Обнародованные свидетельства о жизни руководителя ЧВК «Вагнер», по мнению Долгова, указывают на лицемерность публичного деятеля, который старательно создавал себе имидж морального лидера нации.

Кадр из видео

Бросается в глаза и ещё одна деталь, заметил Долгов.

«В доме Пригожина, судя по фотографиям, в том числе, есть молельня, где много икон, но также имеется сувенирная кувалда «На случай важных переговоров», которая в принципе выглядит как символ, — сказал собеседник. — Если ты позиционируешь себя как человека воцерковлённого, то очень важно занимать христианскую позицию. Но этот человек на самом деле не имеет чётких моральных устоев и ориентиров».

Кроме того, как сообщает издание «Фонтанка», при обыске была обнаружена фотография с изображением отрезанных голов.

Ни упомянутая кувалда, ни тем более фотография в рамке с изображением отрезанных голов (если она в самом деле обнаружена при обыске) не соответствуют ни традиционной морали, ни устоявшемуся в современном обществе пониманию права на насилие, а также форм его применения, подчеркнул сенатор.

Кадр из видео

Кадр из видео

Если же выяснится, что обладатель фото сам имеет отношение к причинению актов насилия, результаты которых запечатлены на изображении, то будет дополнительный предмет для изучения уголовным правом и, не исключено, судебной психиатрией.

«В любом случае эти обыски — определённое назидание и другим бизнесменам, в том числе крупным», — считает Долгов.

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Собеседник ИА Регнум указал, что есть все правовые возможности для разбирательства в этом деле, происходит непрерывное совершенствование законодательства, в том числе уголовного. И необходимо лишь обеспечивать исполнение законов.

Однако, как считает Долгов, есть и некая грань, которая отделяет формальное соблюдение законодательства от сознательного соблюдения, требующего высокой степени зрелости не только государства, но и бизнеса, в особенности крупного. И в возникшей вокруг личности Пригожина ситуации сенатор увидел своего рода назидание тем, кто располагает большими возможностями.

«Должна быть ответственная гражданская позиция, желание и готовность постоянно работать в интересах своей страны, своего народа», — отметил сенатор.

Он добавил, что важно максимально поддерживать, в том числе, представителей силовых структур, и отдельно отметил тех, кто достойно выполнял свой долг 24 июня.

Кадр из видео

Кадр из видео

«Очень важно, чтобы страна знала своих героев». И «антигероев», — уточнил собеседник ИА Регнум.

Кадры обысков в особняке Пригожина и в офисе ЧВК «Вагнер» появились 5 июля. Сообщалось о находке оружия и патронов к нему, нескольких паспортов, париков, слитков золота, а также денег в различной валюте.

Ранее, в момент вооружённого мятежа «вагнеровцев» 24 июня, правоохранители провели обыск отеля «Трезини», который находится около офиса Пригожина в Санкт-Петербурге. Сотрудники оперативных служб обнаружили на заднем дворе автомобиль, где, по подсчётам правоохранителей, находилось в общей сложности около 4 млрд рублей. Позднее стало известно, что Пригожину были возвращены изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей.