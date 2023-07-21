В Госдуме отреагировали на данные о том, что ЦРУ знало о мятеже Пригожина
Депутат Заварзин не поверил, что ЦРУ заранее знало о подготовке мятежа Пригожина
Москва, 21 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Слова директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о том, что спецслужбы США заранее знали о подготовке мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, выглядят как обыкновенное хвастовство, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА Регнум.
«Мне кажется, это обыкновенное хвастовство. Они сейчас везде раздувают какую-то проблему и показывают значимость. Хотя, давайте говорить правду, разведка у них сильно работает. На более высоком уровне, чем прежде. Но здесь (в вопросе о мятеже. — Прим. ИА Регнум), мне кажется, блеф», — сказал Заварзин.
Он подчеркнул, что США надеются только на одно — «раскачать Россию», и используют для этого все методы.
В свою очередь, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, также усомнился в том, что словам Бёрнса можно доверять. По его мнению, директор ЦРУ просто использует возможность лишний раз заявить о значимости своей организации и её высоких разведывательных способностях.
«На мой взгляд, никакой информации о той ситуации, которая произошла 24 июня 2023 года, у США не было. В противном случае американцы заготовили бы как минимум соответствующее коммюнике, которое было бы озвучено уже в первые часы этого всего демарша, — сказал Михайлов. — А они молчали и не знали, что сказать. И не было у них никакой информации. Так что, скорее всего, слова Бёрнса — это такая аккуратная ложь, чтобы поднять авторитет собственной структуры. Никто ведь не перепроверит эти данные. А США сами себе похлопают».
Ранее ИА Регнум сообщало, что, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, Бёрнс заявил, что американские спецслужбы знали о планах военного мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. При этом в дополнительные подробности Бёрнс решил не вдаваться.
Попытка мятежа была осуществлена 24 июня. Президент России Владимир Путин в своём обращении призвал бойцов ЧВК сложить оружие и отметил, что заинтересованные силы используют их обманом и втёмную. Глава государства пообещал вагнеровцам, что они смогут подписать контракты с Минобороны, уехать в Белоруссию либо вернуться на гражданку. Позднее в ходе переговоров и посредничества Минска ситуация была разрешена. После этого появились данные о том, что США могли знать о подготовке попытки Пригожина поднять оружие. В Москве указали, что если информация верна, то Вашингтон мог не только знать, но и провоцировать и помогать в подготовке мятежа с целью расшатать ситуацию в России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день частная военная компания «Вагнер» как юридическое лицо не существует.