Москва, 21 июля, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Слова директора ЦРУ Уильяма Бёрнса о том, что спецслужбы США заранее знали о подготовке мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, выглядят как обыкновенное хвастовство, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Об этом он заявил 21 июля корреспонденту ИА Регнум.

ARKADY BUDNITSKY/EPA/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

«Мне кажется, это обыкновенное хвастовство. Они сейчас везде раздувают какую-то проблему и показывают значимость. Хотя, давайте говорить правду, разведка у них сильно работает. На более высоком уровне, чем прежде. Но здесь (в вопросе о мятеже. — Прим. ИА Регнум), мне кажется, блеф», — сказал Заварзин.

Он подчеркнул, что США надеются только на одно — «раскачать Россию», и используют для этого все методы.

В свою очередь, Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа, также усомнился в том, что словам Бёрнса можно доверять. По его мнению, директор ЦРУ просто использует возможность лишний раз заявить о значимости своей организации и её высоких разведывательных способностях.

«На мой взгляд, никакой информации о той ситуации, которая произошла 24 июня 2023 года, у США не было. В противном случае американцы заготовили бы как минимум соответствующее коммюнике, которое было бы озвучено уже в первые часы этого всего демарша, — сказал Михайлов. — А они молчали и не знали, что сказать. И не было у них никакой информации. Так что, скорее всего, слова Бёрнса — это такая аккуратная ложь, чтобы поднять авторитет собственной структуры. Никто ведь не перепроверит эти данные. А США сами себе похлопают».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, Бёрнс заявил, что американские спецслужбы знали о планах военного мятежа владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. При этом в дополнительные подробности Бёрнс решил не вдаваться.

Попытка мятежа была осуществлена 24 июня. Президент России Владимир Путин в своём обращении призвал бойцов ЧВК сложить оружие и отметил, что заинтересованные силы используют их обманом и втёмную. Глава государства пообещал вагнеровцам, что они смогут подписать контракты с Минобороны, уехать в Белоруссию либо вернуться на гражданку. Позднее в ходе переговоров и посредничества Минска ситуация была разрешена. После этого появились данные о том, что США могли знать о подготовке попытки Пригожина поднять оружие. В Москве указали, что если информация верна, то Вашингтон мог не только знать, но и провоцировать и помогать в подготовке мятежа с целью расшатать ситуацию в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день частная военная компания «Вагнер» как юридическое лицо не существует.