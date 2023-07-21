Вашингтон, 21 июля, 2023, 04:33 — ИА Регнум. О планах военного мятежа основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным заранее знали в США, заявил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, выступая на Аспеновском форуме по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

«Президент США Джо Байден сформулировал это лаконично, когда сказал, что мы знали заранее», — сказал директор центрального разведуправления.

Бёрнс при этом отказался вдаваться в дополнительные подробности.

Ранее ИА Регнум передавало, 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным после попытки вооружённого мятежа участников ЧВК «Вагнер».

После согласования с Путиным, президент Белоруссии Александр Лукашенко связался с владельцем ЧВК Евгением Пригожиным. По итогам переговоров удалось достичь деэскалации. Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за усилия. Бойцам ЧВК предоставили возможность вернуться домой, подписать соглашение с Минобороны России или переместиться на территорию Белоруссии.

25 июня издания Washington Post и New York Times выступили с утверждениями, что разведывательные службы США якобы знали о подготовке военного переворота в России заранее и уведомили об этом власти страны, но они не стали публиковать эти данные, чтобы не быть обвинёнными в подготовке переворота в России и не помогать Кремлю.

Министерство обороны Белоруссии 11 июля заявило, что бойцов ЧВК «Вагнер» привлекут к обучению регулярных войск республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцы ЧВК расскажут, какое оружие работает хорошо, а какое нет, о правильной тактике наступления и обороны. Если возникнет необходимость, то ЧВК мгновенно задействуют в Белоруссии, они передадут ВС республики опыт, который они получили в ходе СВО.