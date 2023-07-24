Москва, 24 июля, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Аналитики ЦРУ постоянно рассматривают разные варианты развития той или иной ситуации, и поэтому, когда происходит конкретное событие, у них всегда есть возможность заявить, что они были в курсе. Об этом корреспонденту ИА Регнум 24 июля заявил Анатолий Матвийчук, полковник запаса, ветеран разведки.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американские спецслужбы регулярно заявляют о том, что были осведомлены о том или ином событии, происходящем в других странах, заранее. Так, например, директор ЦРУ Уильям Бёрнс заверил, что его ведомство якобы знало о том, что владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовит мятеж. Эксперты призвали всегда скептически оценивать звучащие из Вашингтона утверждения.

Как пояснил Матвийчук все спецслужбы (в том числе и российские) ведут определённую аналитическую работу и составляют длительные прогнозы. И, по всей видимости, назревавший конфликт между Министерством обороны и Пригожиным рассматривался ими с нескольких точек зрения, и соответственно делались разные прогнозы.

«Я больше чем уверен, что американцы не знали ни даты, ни даже намерений Пригожина, — сказал Матвийчук. — Но они могли прогнозировать сценарий, когда Пригожин выйдет из подчинения, и рассматривать разные варианты такого развития событий. А слова Бёрнса — это просто самопиар для союзников США по НАТО, чтобы создать видимость всезнания и вездесущности, мол «даже если вы что-то придумаете, то мы всё равно об этом узнаем».

Как пояснил Матвийчук, прогнозы ЦРУ — это результат разной работы. Используются как агентурные сведения, так и выводы аналитиков, которые сопоставляют факты и рассуждают, по какому пути может начать развиваться тот или иной тренд. Логика заключается в том, чтобы доказать, что тот или иной факт может иметь место и системы развития.

Проще говоря, у ЦРУ всегда есть масса прогнозов относительно развития тех или иных тенденций, и когда что-то происходит, они выбирают сбывшийся прогноз и преподносят это как доказательство своей осведомлённости.

Поэтому, как полагает Матвийчук, когда шеф ЦРУ заявляет о том, что, то или иное событие не стало для них сюрпризом, то трудно сказать, какой процент в этих словах занимает самопиар, а какой — правда.

«Я думаю, что 10-15% это данные, которые действительно подтверждались теми или иными источниками. А вот всё остальное — это домыслы и прогнозы», — сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время возможности аналитического аппарата ЦРУ действительно возросли. В частности, из-за того, что на службу были поставлены очень многие компьютерные системы, а искусственный интеллект делает прогнозы намного быстрее, чем человек.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович также считает, что слова Бёрнса производят впечатление саморекламы и блефа.

«Я предполагаю, что эти слова в большей степени блеф, — объяснил Мендкович. — Сомневаюсь, что у ЦРУ могли быть данные о столь спонтанном, подготовленном узким кругом лиц событии. Они могли на основании открытых источников прогнозировать возможность такого конфликта, что делали достаточно многие. Но каких-то эксклюзивных данных у них быть не могло, потому что если бы они были, то они были бы и у российских спецслужб. И до открытой фазы конфликта это бы не дошло».

По словам эксперта, заявление Бёрнса выглядит как самореклама, которая должна подчеркнуть силу западных спецслужб и убедить правительство США в необходимости их поддержки и финансирования. Как отметил Мендкович, в ходе украинского конфликта ЦРУ и другие спецслужбы НАТО показали себя достаточно слабо и не сумели спрогнозировать реальное развитие событий. В частности, они докладывали «наверх», что Россию удастся подавить к маю 2022 года и заставить произвести внутренний переворот, а затем пойти на капитуляцию. Но этого не случилось, и сейчас ЦРУ нуждаются в самореабилитации перед западной общественностью.

Эксперт также подчеркнул, что США рассчитывали на усугубление кризиса в России, и для них это было бы крайне желательно.

«Иное развитие событий, безусловно, отвечало бы интересам США, потому что нанесло бы ущерб России, её армии и внутриполитической стабильности», — убеждён Мендкович.

В свою очередь Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН указал, что до тех пор, пока американские спецслужбы не рассекретят конкретные документы, которые бы свидетельствовали об их осведомлённости по поводу подготовки мятежа, верить словам Бёрнса нет никаких причин.

«Понятно, что случившееся 24 июня 2023 года — это их розовая мечта. Они мечтают о дестабилизации в России, о революции, о кровавой бане. До этих событий они откровенно говорили, что пора «деколонизировать» Россию. И разные американские эксперты в своё время не раз высказывались в том смысле, что Пригожин мог бы стать проблемой для российских властей», — пояснил Блохин.

Поэтому, как полагает он, не исключено, что слова Бёрнса — это просто попытка главы спецслужб повысить престиж его ведомства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Госдуме не поверили признаниям руководителя ЦРУ о том, что эта спецслужба будто бы заранее была в курсе, что «вагнеровцы» готовят мятеж. В частности, член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин расценил такие заявления как обыкновенное хвастовство, распространяемое для того, чтобы показать значимость ЦРУ.