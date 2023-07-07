Берлин, 8 июля, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Федеральная разведывательная служба Германии могла перехватить телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко c владельцем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня во время попытки вооружённого мятежа, сообщили немецкие радиовещательные компании, входящие в медиагруппу ARD.

Img-s2.onedio.com Прослушка

Разведка ФРГ, должно быть, заранее была в курсе попытки вооружённого мятежа в России и следила за переговорами Лукашенко и Пригожина, говорится в публикации издания Tagesschau.

Утверждается, что немецкие разведчики напрямую узнали о посреднической роли Лукашенко. При этом представитель самой разведывательной службы не стал комментировать источники получения данных о переговорах.

Ещё за неделю до случившегося разведка пыталась узнать информацию у партнёров. Не достигнув успеха, канцлера ФРГ Олафа Шольца вовремя не проинформировали о предстоящих событиях в России. Ведомство лишь перед началом мятежа передало сведения в немецкое правительство, говорится в расследовании журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня основанная бизнесменом Евгением Пригожиным ЧВК «Вагнер» попыталась устроить в России вооружённый мятеж. Бойцы ЧВК на тяжёлой технике прибыли в Ростов-на-Дону, а затем часть из них колонной направилась в сторону Москвы.

Президент Белоруссии Лукашенко по согласованию с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. Стороны договорились, что вооружённые бойцы прекратят движение по территории России, а для деэскалации напряжения будут предприняты дальнейшие шаги. Колонна ЧВК остановила движение, военные покинули Ростов-на-Дону.

Бойцам ЧВК предложили заключить контракт с Минобороны РФ, вернуться к своим семьям или отправиться в Белоруссию.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что по поводу вооружённого мятежа уже высказались все российские политические силы. Москву не волнуют обеспокоенности Запада по этому вопросу, добавил министр.