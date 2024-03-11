Вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 марта подняли национальный флаг Швеции в честь присоединения страны к военному блоку. Участие в церемонии приняли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и кронпринцесса Швеции Виктория. «Это исторический день. Мы...
11 марта 2024
Швеция стала членом НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон передал госсекретарю США Энтони Блинкену документы о вступлении королевства в НАТО, тем самым официально завершив процедуру вступления страны в альянс. «Позвольте мне быть первым, кто поприветствует Швецию в качестве 32-го члена Организации...
7 марта 2024
Швеция официально станет членом НАТО 11 марта, сообщили СМИ
Швеция официально станет членом Североатлантического альянса 11 марта, сообщил 6 марта телеканал TV4 Nyheterna. «Шведский флаг поднимут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днём. Это знаменует собой начало членства», — говорится в материале. На церемонию поднятия флага приедет...
6 марта 2024
Столтенберг приветствовал решение парламента Венгрии принять Швецию в НАТО
Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг поприветствовал ратификацию венгерским парламентом протокола о приёме Швеции в альянс. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter). «Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда...
26 февраля 2024
В Швеции надеются вскоре стать союзником Венгрии по НАТО
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон надеется на скорое вступление в НАТО, тогда страна станет военным союзником Венгрии. Об этом он заявил 23 февраля на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном в Будапеште. «Обе наши страны — члены ЕС, а вскоре мы станем союзниками по...
23 февраля 2024
Венгрия ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО весной
Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) в начале весенней сессии, которая начнётся 26 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 17 февраля. «Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром...
17 февраля 2024
Анкаре грозит расплата за одобрение приёма Швеции в НАТО, заявили в Турции
Турции не стоило одобрять приём Швеции в НАТО, над Анкарой нависла угроза расплаты. Об этом заявил лидер турецкой ультранационалистической Партии великого единства Мустафа Дестичи, сообщила 28 января газета Duvar. Парламент страны 23 января ратифицировал протокол о членстве Швеции в НАТО. Спустя...
29 января 2024
Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что ратификацией протокола о вступлении Швеции в НАТО Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не Североатлантического альянса. «Исторический шанс для Турции выступить в интересах всего человечества, а не только отдельно...
24 января 2024
Генсек НАТО поприветствовал решение Турции ратифицировать членство Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение парламента Турции ратифицировать членство Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом в среду, 24 января, сообщило агентство Agence France-Presse. «Я приветствую голосование Великого национального собрания Турции за ратификацию...
24 января 2024
В МИД Турции рассказали Блинкену, от кого зависит вступление Швеции в НАТО
Окончательное решение о вступлении Швеции в Североатлантический альянс (НАТО) примет Великое национальное собрание Турции (парламент страны), заявил глава МИД Турции Хакан Фидан 6 января. «(Право принимать. — Прим. ред.) окончательное решение по процессу, связанному со вступлением Швеции в НАТО...
6 января 2024
Швеция сняла эмбарго на поставки оборонной продукции Турции
Швеция отменила эмбарго на экспорт товаров турецкой оборонной промышленности, сообщила 27 декабря газета Yeni Şafak. «Швеция, которая в 2022 году аннулировала все разрешения на экспорт продукции военного назначения для Турции, снова разрешила экспорт в этой области», — говорится в материале...
27 декабря 2023
Вероятный противник возрождаемого Ленинградского ВО наращивает силы
В интервью журналисту Павлу Зарубину президент России Владимир Путин анонсировал создание Ленинградского военного округа (далее — ЛВО). По каким-то причинам это заявление осталось в тени у российских политологов и экспертов. При этом западные СМИ, включая норвежских журналистов, преподнесли...
19 декабря 2023
Первым делом — самолёты. Пентагон присмотрел для себя места в Финляндии
Бывшая еще недавно нейтральной Финляндия намерена подписать с Соединёнными Штатами договор о военном сотрудничестве. Соглашение будет заключено уже в начале следующей недели, 18 декабря, в Вашингтоне, приводит Helsingin Sanomat заявление главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен...
15 декабря 2023
Вероятность появления в Финляндии военной базы НАТО сочли очень высокой
В отношении России Финляндия действует по методичке Вашингтона, становясь всё более и более агрессивной, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА Регнум. Ранее финский...
5 декабря 2023
Из-за конфликта в Газе НАТО столкнулось с проблемой на границах с Россией
Палестино-израильский конфликт угрожает возможности передачи Финляндии израильских систем противоракетной обороны «Праща Давида», написали в статье американского журнала Military Watch Magazine. Издание напомнило о том, как 12 ноября министерство обороны Израиля объявило о подписании контракта на...
13 ноября 2023
СМИ: парламент Турции подписал проект о ратификации членства Швеции в НАТО
Спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом 25 октября сообщила газета Aksam. «Законопроект об одобрении ратификации протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору подписан Нуманом Куртулмушем и передан в комитет...
новость часа
25 октября 2023
Столтенберг заявил о готовности Швеции к приёму в НАТО
Швеция полностью готова к вступлению в НАТО после выполнения всех обязательств и изменения законодательства. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил 24 октября на пресс-конференции в Стокгольме. Он отметил, что Швеция выполнила свои обязательства, изменила...
24 октября 2023
Эрдоган назвал недостаточными усилия Швеции для вступления в НАТО
Швеция не предпринимает необходимых усилий для вступления в Североатлантический альянс, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире американского телеканала PBS 19 сентября. «Это часть повестки дня Великого национального собрания Турции (ВНСТ). Парламент будет оценивать ситуацию в рамках...
новость часа
19 сентября 2023
В парламенте Венгрии усомнились в необходимости принимать Швецию в НАТО
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер сомневается, что Будапешту необходимо поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО, учитывая выход учебного фильма с критикой венгерской политики. Об этом он заявил 15 сентября на телеканале HirTV. Политик прокомментировал показ в шведских школах фильма...
18 сентября 2023
Эрдоган заявил, что Швеция пока не сдержала обещания о борьбе с терроризмом
Швеция по-прежнему не выполнила данные Турции обещания, чтобы присоединиться к НАТО. Об этом 16 сентября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле. По его словам, власти Швеции могут вносить любые поправки в законы или конституцию, но нужно на практике...
16 сентября 2023